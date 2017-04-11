39.2 مليار دولار إنفاق متوقع على السياحة بالإمارات

توقع مجلس السفر والسياحة العالمي أن ينفق المقيمون في الإمارات 39.2 مليار درهم على السياحة الداخلية هذ العام، بعد أن انفقوا 38,7 مليار درهم العام الماضي، بنمو 1.3%.

وأشارت البيانات، إلى أن إنفاق سكان الدولة على هذه السياحة، يشمل الإنفاق على الرحلات داخل الدولة بهدف الترفيه والأعمال في آن.

ويسهم إجمالي إنفاق سكان الدولة على السياحة بنسبة 26.1% من إجمالي مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن ينمو سنوياً بمعدل 3.7% حتى العام 2027 ليصل إلى 56.2 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وقال أمين دقاق مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة "روتانا"، إن الإمارات أصبحت الخيار الأول للعديد من سكان الدولة حيث تشهد السياحة الداخلية نمواً سنوياً نتيجة لزيادة عدد المرافق السياحية والخيارات الترفيهية المناسبة للعائلات، منها دبي باركس آند ريزروتس والمعالم الترفيهية على جزيرة ياس وغيرها، إضافة إلى تنوع الفنادق والمنتجعات وجودة خدمتها، فضلا عن تراجع أسعار الغرف الفندقية، الأمر الذي جعلها أكثر جاذبية للسكان.



وأضاف "تزيد حصة السياحة الداخلية من إجمالي نزلاء فنادقنا عن 25%، وتصل إلى 50% في بعض المنتجعات الشاطئية في رأس الخيمة والفجيرة على سبيل المثال خلال عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية المحلية. وقال كمال فاخوري مدير العمليات في شركة "كريستال" لإدارة الفنادق، إن السياحة الداخلية من أهم الأسواق للفنادق في الدولة بشكل عام، في وقت أسهمت زيادة عدد المرافق الترفيهية مثل معالم جزيرة ياس، وتنوع الفنادق وأسعارها المناسبة،في جذب السياحة المحلية، لا سيما في عطل نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية القصيرة.

وبين أن السياحة الداخلية بهدف الأعمال تشكل 50% من إجمالي عدد النزلاء في الفندق، في حين ترتفع نسبة السياحة المحلية بهدف الترفيه خلال عطل نهاية الأسبوع والإجازات لتتراوح بين 30 إلى 50%.

وبلغ حجم إنفاق سكان الدولة على السياحة الداخلية في للعام 2011 26.5 مليار درهم، وارتفع إلى 28.1 مليار درهم العام 2012، و32.4 مليار درهم العام 2013، وارتفع إلى 35.1 مليار درهم العام 2014، ويصل إلى 39 مليار درهم العام 2015.

وتصدر السوق المحلي المرتبة الأولى في عدد النزلاء في جميع أنواع المنشآت الفندقية في أبوظبي من فئات الخمس والأربع والثلاث نجوم إضافة إلى الشقق الفندقية، واستحوذت السياحة الداخلية على 30.4% من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال يناير وفبراير الماضيين، بواقع 228 ألف نزيل من إجمالي النزلاء البالغ 750 ألف نزيل، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

