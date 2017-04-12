"طيران الإمارات" على عرش الشركة الأفضل عالمياً

انتهى موقع "تريب أدفايزر" العالمي إلى تصنيف شركة "طيران الإمارات" على أنها الأفضل في العالم على الإطلاق للعام 2017، وذلك بعد تحليل آراء ملايين المسافرين من مختلف أنحاء العالم الذين أدلوا بآرائهم عن مختلف شركات الطيران، فيما نشر الموقع صوراً لجانب من الخدمات التي تقدمها الشركة والتي لم تتمكن أي من شركات الطيران الأخرى في العالم من منافستها.

ومن المعروف أن موقع "تريب أدفايزر" أصبح واحداً من أهم اللاعبين في سوق السياحة والسفر العالمي، حيث يُتيح لكل شخص أن يضع تعليقه ورأيه الشخصي بالخدمات التي حصل عليها في كل مكان مر عليه خلال سفره، ابتداء من شركة الطيران إلى الفندق والمطعم وغير ذلك من الأماكن العامة، بما في ذلك المواقع السياحية والأثرية العامة التي يقصدها الزوار، كما يتيح الموقع للمستخدمين أن يضعوا صوراً وتقييمات للمكان، بما يُمكن المستخدمين الآخرين من التعرف عليه واتخاذ القرار بزيارته أو لا.

وقالت شركة "تريب أدفايزر" إنها قامت بتحليل تعليقات وآراء من ملايين المسافرين في مختلف أنحاء العالم لتنتهي إلى نتيجة مفادها بأن شركة الطيران الأفضل والأفخم في العالم حالياً هي "طيران الإمارات" التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تنقل ملايين المسافرين سنوياً بواسطة أسطول ضخم من أحدث طائرات نقل الركاب في العالم.

وقالت الشركة إنه تم الأخذ بعين الاعتبار عدد من العوامل من أجل الوصول إلى النتيجة، ومن بينها المساحة المخصصة للمقعد والتي تتيح للراكب أن يمد قدميه ويشعر بارتياح أكبر، كذلك الراحة التي يشعر بها المسافر على الكرسي، وخدمة العملاء، والنظافة، والطعام، والمبلغ المدفوع للرحلة مقابل ما يحصل عليه الشخص أو ما يُسمى (value for money).

وبحسب التقرير الصادر عن "تريب أدفايزر" والذي اطلعت عليه "العربية.نت" فإن شركة "طيران الإمارات" التي يبلغ عمرها في السوق 32 عاماً باتت تتمتع اليوم بأفضل مقاعد للدرجة السياحية من حيث الراحة، إضافة الى أنها تتمتع بأشهر كبائن درجة أولى فخمة من بين مختلف شركات الطيران في العالم.

وقال تقرير لموقع "بزنس إنسايدر" إن تكلفة السفر على الدرجة الأولى على متن طيران الإمارات من لندن إلى دبي تبلغ في المتوسط لرحلة الذهاب والعودة 4800 دولار أميركي، إلا أن المسافر مقابل هذا المبلغ يحصل على رحلة طيران لا تُنسى على متن تلك الرحلة.

يشار إلى أن شركة "طيران الإمارات" المملوكة لحكومة دبي هي الأكبر في العالم العربي حيث تُشغل أكثر من 250 طائرة وتصل إلى 152 وجهة في مختلف أنحاء العالم، كما أنها أكبر مشغل لطائرات (A380) العملاقة في منطقة الشرق الأوسط، وهي الطائرات التي تتميز بفخامة عالية وتتكون من طابقين يتم تخصيص الطابق العلوي منها لرجال الأعمال وركاب الدرجة الأولى.