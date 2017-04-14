أول سفينة سياحية تعبر جزيرة "قشم" في إيران منذ 1979

استكملت أول سفينة سياحية إيرانية منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979 رحلتها الأولى يوم أمس الخميس، حيث رست في جزيرة قشم المطلة على الخليج العربي، بحسب مسؤول في الميناء.

وحملت سفينة "ساني" المصنوعة في السويد أكثر من مئتي راكب في جولتها التي انطلقت من جزيرة كيش الإيرانية الشهيرة بمنتجعاتها، في رحلة مسافتها 127 كلم، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويبلغ طول السفينة المكونة من تسعة طوابق 176 مترا وعرضها 23 مترا، حيث بإمكانها حمل 1600 راكب ومئتي سيارة بين الجزيرتين في جولات سياحية تستمر لأربعة أو سبعة أيام.

وقال رئيس شؤون المواصلات البحرية والموانئ في قشم، بجمان بهرمي، إن السفينة تضم داري سينما ومطاعم ومسبحا وقاعة مؤتمرات.

ونقل موقع منظمة المنطقة الحرة التابعة لقشم عن بهرمي قوله "نأمل بأن تؤدي أول رحلة سياحية بين كيش وقشم إلى تعزيز السياحة في الجزيرتين، وزيادة عدد الركاب، وتجنيب ذهاب ملايين الدولارات (التي تصرف على السياحة) إلى الخارج."

وازدادت أعداد الزوار إثر التحسن النسبي في علاقات إيران الدولية من 2,2 مليون عام 2009 إلى 5,2 مليون في 2015.

وتخطط الحكومة لبناء 300 فندق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف تحسين أماكن الإقامة المتوفرة للسياح والتي لا تزال متواضعة.