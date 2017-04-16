E&Y: القديّة ستحفز القطاع الخاص على الاستثمار بالترفيه

توقع رئيس خدمات الاستشارات العقارية بالشرق الأوسط لدى "إرنست أند يونغ" يوسف وهبة أن يحفز مشروع مدينة #القدية في السعودية القطاع الخاص على الاستثمار في قطاع #الترفيه والسياحة بالسعودية.

وأضاف وهبة أن المشروع سيسهم في تنويع مصادر دخل #السعودية، ويعتبر خطوة في طريق تقليل الاعتماد على مداخيل النفط، خاصة وأن قطاع الفندقة في السعودية يعتبر قطاعا ناشئا ويحتاج إلى مشاريع جديدة مع محدودية مراكز الترفيه في المملكة.

ولفت وهبة إلى وجود تجارب مماثلة في دول #الخليج مثل مشروع الياس آيلاند، ومشروع ورنر برازز ودبي باركس، والقطاع الخاص يدرك أهمية هذه المدينة والاستثمار في القطاع.

وأشار وهبة إلى أن القطاع الخاص سيكون مهتما أكثر بمعرفة تفاصيل المشروع والرؤية كاملة، لبحث ما إذا كان الاستثمار في هذا المشروع سيكون مجديا بالنسبة له.