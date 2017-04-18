طيران الإمارات: تراجع السفر من أميركا لإيران والهند

قال المدير التجاري لطيران الإمارات، تييري أنتينوري، إن حركة السفر من الولايات المتحدة إلى إيران وشبه القارة الهندية قد شهدت بعض التراجع منذ فرض قيود على السفر والأجهزة الإلكترونية في الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة بدأت العمل بإجراءات أمنية جديدة من 25 مارس يحظر بموجبها حمل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول في كبائن الركاب على متن الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

جاءت الخطوة بعد شهر تقريبا من توقيع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمراً تنفيذياً بفرض حظر مدته 90 يوما على السفر إلى الولايات المتحدة لمواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.