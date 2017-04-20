دبي تتهيأ لتنظيم الدورة الأكبر لمعرض سوق السفر العربي

تستعد دبي لبدء العد العكسي لافتتاح معرض سوق السفر العربي (الملتقى 2017)، يوم الاثنين المقبل 24 أبريل ولمدة أربعة أيام، وسيوفر فرصة مثالية للتواصل وعقد الشراكات بمشاركة أكثر من 2600 عارض مؤكد و30 ألف زائر لأكبر حدث تجاري في منطقة الشرق الأوسط.

وقد أضاف المنظمون للمرة الثانية على التوالي قاعة إضافية لاستيعاب الطلب الإضافي، مع وجود عارضين من 150 دولة و65 جناحاً وطنياً، وأكثر من 100 عارض جديد في المعرض لأول مرة.

إكسبو 2020.. الحدث الأكبر

وقال سيمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العربي: "من الواضح أن مشروع إكسبو دبي 2020 يقود مسيرة النمو في جميع أنحاء هذه المدينة التي تهدف إلى استكمال 160,000 غرفة فندقية في الوقت المناسب للترحيب بخمسة ملايين زائر إضافي خلال فترة المعرض الذي يمتد لستة أشهر. ومع ذلك، فإن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ككل تتطلع نحو تعزيز قطاع السياحة كركيزة أساسية لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز".

وأضاف: "يتجه المسافرون في الوقت الحالي للتعرف على مجالات مختلفة خلال رحلاتهم مثل الطهي والثقافة والتاريخ والتسوق والطبيعة والرياضة والحلال والمتنزهات والعافية والمنتجع الصحي والسياحة العلاجية والترف".

كما ستعقد سلسلة من جلسات النقاش في المسرح العالمي، وستسلط الجلسة الأولى على دور معرض إكسبو دبي 2020 في تحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي. وسوف تشارك نخبة من المتحدثين على مستوى عال في النقاش حول هذا الحدث العالمي الذي سيتم تنظيمه بعد 3 سنوات.

3 ملايين زائر لدبي في شهرين

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "شهد العام 2017 بداية جيدة من حيث عدد الزوار في مدينة دبي والذي بلغ أكثر من 3 ملايين زائر في شهري يناير وفبراير، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 12% على أساس سنوي في أعداد الزوار. ويرجع جزء كبير من هذا النجاح المستمر إلى الدعم المستمر من شركائنا من وجهات الجذب الجديدة والقائمة وشركات الطيران ووكلاء السفر والذين يعملون معاً للارتقاء بمكانة دبي".

وأضاف قائلاً: "يجسد معرض سوق السفر العربي منصة مثالية لتسليط الضوء على العوامل الكامنة وراء نجاح مدينة دبي كوجهة جذابة لمجموعة متنوعة من المسافرين، حيث تواصل الإمارة دفع عجلة النمو السياحي بما يتماشى مع رؤيتنا السياحية لعام 2020. ونتطلع إلى إبراز مكانة دبي التي تشهد تطوراً مستمراً أمام العاملين والمهتمين بقطاع السفر الدولي خلال هذا الحدث بالإضافة إلى استعراض أبرز المعالم السياحية التي جرى إطلاقها خلال العام الماضي مثل دبي باركس آند ريزورتس وأوبرا دبي ومتحف الاتحاد ومتحف ساروق الحديد".

وأشار عصام كاظم إلى أن جناح (دبي للسياحة) سيستعرض هذا العام أهم المبادرات الجديدة الخاصة بما في ذلك آخر التحديثات حول مبادرات السياحة المستدامة في دبي وبرنامج التدريب الجديد الذي ستستعرضه كلية دبي للسياحة، وغيرها الكثير.

جناح إعمار للضيافة

ومن جهة أخرى علق أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعمار للضيافة قائلاً: "عملنا منذ تأسيس مجموعتنا قبل عشر سنوات على ترسيخ مكانتنا كمجموعة محلية متخصصة في قطاع الضيافة وتضم مجموعة متزايدة من الفنادق والمشاريع السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق الدولية. ويوفر معرض سوق السفر العربي 2017 منصة هامة لنا لتسليط الضوء على ثلاث علامات فندقية استثنائية وهي "العنوان للفنادق والمنتجعات" و"فيدا للفنادق والمنتجعات" و"فنادق روف‘".

وأضاف "باعتبارنا شريكاً رسمياً لهذا الحدث العالمي، سوف نعمل على تسليط الضوء على قدرتنا وتميزنا في إدارة المشاريع متعددة الاستخدامات. ويجسد تنظيم معرض سوق السفر العربي في دبي مكانتها الرائدة كمركز عالمي لقطاع السياحة والضيافة، ونتطلع إلى الترحيب بالزوار من جميع أنحاء العالم في جناحنا الخاص على أرض المعرض".

ويعتبر سوق السفر العربي الحدث الأهم والأبرز للمتخصصين في قطاع السياحة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وشهد هذا المعرض زيادة كبيرة في عدد الزوار بنسبة 8% في عام 2016 ليصل عدد الحضور إلى أكثر من 39,800 شخص. وسجلت الدورة السابقة مشاركة 2520 شركة عارضة، وتوقيع صفقات تجارية بقيمة تجاوزت 2.5 مليار دولار خلال فعاليات المعرض التي تمتد لأربعة أيام.