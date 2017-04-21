اليابان تستهدف استقطاب 40 مليون زائر في 2020

تشارك منظمة السياحة الوطنية اليابانية في سوق السفر العربي 2017 "الملتقى" للمرة الأولى كجزء من خطتها الاستراتيجية الجديدة لاستقطاب والترحيب بالمزيد من زوار الشرق الأوسط وليكونوا عاملا وجزءا مهما من تطلعاتها في جذب 40 مليون زائر في 2020.

وستكون نسخة الـ 2017 لسوق السفر العربي، المقام في دبي من 24- 27 أبريل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، المنصة المثالية للمنظمة وشركائها للتواصل عن كثب مع محترفي السياحة والسفر في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي لتزويدهم بالمعلومات والعروض المهمة ليستطيعوا بدورهم تسويق الوجهة بثقة لعملائهم الباحثين عن ترحيب سياحي وتجربة يابانية فريدة. ويضم الوفد الياباني ممثلين من السلطات السياحية في هوكايدو، مكتب كيوتو للمؤتمرات والزوار، فندق غرانفيا كيوتو، فنادق جابانز برنس، أيابكس وجي- لينكس وشركات إدارة الوجهة اليابانية.

وتزايد عدد الزوار الدوليين المتوجهين إلى اليابان بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فمنذ سنة 2013 زاد عددهم إلى أكثر من الضعف، حيث وصل إلى 24.5 مليون زائر في سنة 2016 مقارنة بـ10.3 مليون زائر في 2013. وكانت 2016، هي السنة الأولى التي ترحب بها اليابان بعدد زوار فاق الـ 20 مليونا، ما جعلها تضع خطة هادفة لتحقيق رقم الـ 40 مليون زائر في 2020، فمن خلال المشاركة في سوق السفر، تطمح اليابان لإقامة العديد من الشراكات التي تعود بالمنفعة المشتركة مع خبراء السفر في الشرق الأوسط وشركات الطيران المعروفة.