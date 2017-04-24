3.1 % مساهمة السياحة في الناتج المحلي العالمي بـ2016

كشف تقرير اقتصادي مختص أن قطاع السياحة والسفر العالمي ساهم بأكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 3,8% هذا العام.

وبحسب تقرير أصدره مجلس السياحة والسفر، فإن مساهمة القطاع بالاقتصاد بشكل مباشر بلغت 2,3 تريليون دولار العام الماضي، أي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ووفر القطاع أكثر من 100 مليون وظيفة العام الماضي.

أما عند أخذ التأثير غير المباشر في الحسبان، تزداد هذه الأرقام إلى 7.6 تريليون دولار، يعني عشر فاصلة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وقرابة 300 مليون وظيفة.



ويشكل الإنفاق على سياحة التنزه والاستجمام 76,8% من إجمالي الإنفاق على السياحة والسفر، أما النسبة المتبقية من الإنفاق فكانت على رحلات العمل.

وتوقع التقرير نمو القطاع ليمثل 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، ولكنه ألقى الضوء على التحديات التي سيواجهها والتي تتركز على الأثر الذي سيخلفه التباطؤ المتوقع في الإنفاق الاستهلاكي على الإنفاق على السياحة والسفر، وسط التوقعات بارتفاع معدلات التضخم، إضافة إلى أثر أسعار صرف العملات لاسيما الدولار الذي يشهد ارتفاعا والجنيه الإسترليني الذي يعيش موجة هبوط.