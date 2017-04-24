داماك تطلق "غولفوتيل" استجابة لسوق سياحة الغولف في دبي

أعلنت داماك العقارية، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري الفاخر، اليوم، عن إطلاق مشروع "غولفوتيل"، وهو الفندق الفاخر الوحيد من نوعه الذي يتألف من 5 أبراج محاطة بملعب غولف في دبي، إذ تم الإعلان عن هذا المشروع الفريد ضمن مشاركة داماك العقارية في معرض "سوق السفر العربي" لعام 2017، والذي سيقام في دبي في الفترة من 24 إلى 27 أبريل.

وسيضم فندق "غولفوتيل" أكثر من 2,000 غرفة عصرية مجهزة، مع إطلالة على ملعب "ترمب وورلد غولف كلوب دبي" ضمن مجتمع "أكويا أكسجين"، الذي يمتد على مساحة 55 مليون قدم مربعة.

كما يمتاز الفندق بالعديد من المرافق ووسائل الراحة، مثل الردهة ومطاعم عالمية وصالة ألعاب رياضية وحوض سباحة في الهواء الطلق، فضلاً عن خدمات نقل منتظمة إلى أفضل الوجهات السياحية في جميع أنحاء دبي، وخدمة النقل المجانية إلى المطار. ويقع الفندق على مسافة متساوية من مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي، وبالقرب من وجهات سياحية شهيرة في دبي.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: "سيَسعَد المستثمرون بهذه الفرصة لامتلاك غرفة فندقية مطلة على ملعب غولف دولي، حيث سيتمكنون من جني عوائد أعلى من أي استثمارات أخرى. ويوفر امتلاك وحدة فندقية عائداً جذاباً للاستثمار، إذ يعود السبب في ذلك إلى الازدهار الذي يشهده قطاع السياحة، والإيرادات المحتملة التي يمكن تحقيقها. إن ما نقدمه هو أكثر ربحية نتيجة للمحيط الفريد في مجتمع الغولف، وعادة ما يرتفع تصنيف مثل هذه العقارات بفضل موقعها المميز والمرافق التي ترتبط بها".

ولا يقتصر الأمر على محبي رياضة الغولف فحسب، إذ إن السكان والسياح عادة ما ينجذبون في مجتمعات الغولف إلى نمط الحياة المتميز الذي يتبادر إلى الأذهان مع هذه الرياضة الأنيقة، فضلاً عن المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية التي تبعث على صفاء البال والاسترخاء، وتضفي المزيد من الجمال والرقي على هذا المجتمع.

وأضاف مكلوغلين: "تُشكِّل المجتمعات مثل "أكويا أكسجين" عامل جذب للسكان والسياح الذين يطمحون إلى نمط حياة معين لا يمكن تحقيقه إلا من خلال طيف متكامل من العناصر التي لا تجتمع إلا في مثل هذه المجتمعات الحصرية، والتي تستقطب المستثمرين من الشباب وأولئك الأكثر نضجاً على حد سواء، وذلك من خلال التجارب التي تقدمها إلى جانب توفيرها لعوائد مجزية طويلة الأمد. وقد نجحت شركة داماك العقارية في الارتقاء بمفهوم العيش في مجتمعات الغولف إلى آفاق جديدة".

ويُعَد "داماك هيلز" و"أكويا أكسجين" من أولى مشاريع الغولف المتكاملة التي تَعِد بأن تكون وجهات مميزة للناس من جميع الفئات العمرية، وذلك بفضل توفيرها لعناصر الترفيه، والضيافة، ومتاجر التجزئة، وغيرها. وعلاوة على ذلك، فقد أثبتت العقارات السكنية المحيطة بملاعب الغولف بأنها تزيد من قيمتها بنسبة تصل إلى 20%، وذلك وفقاً لتقرير شركة "كي بي أم جي" الاستشارية. وتمتلك مثل هذه المشاريع التطويرية المتكاملة القدرة على جذب عدد كبير من السياح، وأن تصبح وجهة سياحية مفضلة، وذلك بفضل عدة عناصر مثل خدمات الضيافة الفاخرة، والمطاعم والمقاهي، ومتاجر التجزئة والترفيه، إضافة إلى ملعب غولف عالمي، وهو ما يُعَد عامل جذب رئيسيا لمحبي هذه الرياضة.

يذكر أن "ترمب وورلد غولف كلوب دبي" هو ملعب متوافق مع المعايير الدولية مكون من 18 حفرة، إذ تم تصميمه من قِبَل بطل الغولف العالمي تايغر وودز الذي سيقدم خبرته في التصميم وخلاصة تجاربه في رياضة الغولف من حول العالم في هذا المشروع التطويري. وعندما يجتمع ذلك مع التميز الذي تقدمه علامة "ترمب"، فلا شك أن النادي سيوفر للضيوف معايير فخامة جديدة للغولف في الشرق الأوسط.