غباش: نظام الفيزا رفع أعداد السياح الصينيين لأبوظبي

قال المدير العام لهيئة #أبوظبي للسياحة والثقافة سيف غباش، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي في دورته الثانية والعشرين، في دبي، إن أبوظبي تستهدف نمو عدد النزلاء خلال 2017، إلى 4.9 مليون نزيل فندقي، بنسبة نمو 10%.

وأضاف غباش أن النمو الذي تحقق في الربع الأول بنسبة 4%، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي جاء بالأساس من السوق الصينية للاستفادة من الحصول على التأشيرة في المطار.

وأوضح غباش "نركز على #السياحة الثقافية والبيئة التاريخية، والمتاحف، والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات بالإضافة إلى سياحة الأعمال".

ولفت غباش أن " #إمارة_أبوظبي توفر قيمة اقتصادية رائعة للسياح والعائلات الخليجية، بما في ذلك العائلات السعودية، ومن بين هذه الخيارات فيراري وورلد، وجزيرة ياس، وياس مول، بالإضافة إلى المنتجات السياحية في العين، ومعرض أبوظبي للكتاب، وصيف أبوظبي".