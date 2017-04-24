مصر تستقطب 2 مليون سائح عربي خلال 2016

أكد وزير السياحة المصري يحيى راشد أن السوق العربية أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وتعتبر مصر مقصدا هاما للسائح العربي لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة ووحدة اللغة والعادات والتقاليد، فالسائح العربي يشعر في مصر وكأنه في وطنه الثاني".

وأضاف راشد خلال معرض سوق السفر العربي أن "السياحة العربية مثلت في عام 2016 ما يعادل 36.3% من إجمالي الحركة السياحية الوافدة إلى مصر أي ما يزيد عن ثلث الحركة السياحية الوافدة، وقد احتلت السعودية المرتبة الأولى للسياحة العربية الوافدة بحوالي 507 ألف سائح تليها في المرتبة الثانية الأردن بحوالي 180 ألف ثم الكويت بحوالي 150 ألف سائح ولبنان بما يقدر بـ 86 ألف سائح"، موضحاً أن "اجمالي عدد السائحين العرب في 2016 حوالي 2 مليون سائح مقارنة بحوالي 1.7 مليون سائح لعام 2015 أي بزيادة تقدّر بـ 13.2%، كما شهد الربع الأول من عام 2017 زيادة بلغت 38.8% مقارنة بمثيله من العام السابق".

وقال راشد "تحرص مصر دائما على تقديم عوامل جاذبة للسائح العربي من أهمها تيسير إجراءات الدخول والتأشيرة وتحفيز الطيران من الدول العربية، ويتم العمل حالياً على تسهيل دخول المرافقين المصاحبين للسائح القادم من دول مجلس التعاون العربي، بالإضافة الى تسهيل الحصول على التأشيرة عند منافذ الوصول بالنسبة للمجموعات السياحية القادمة من دول المغرب العربي الشقيقة".

ويستعرض الجناح المصري هذا العام المقاصد السياحية المصرية التي تتسم بالتنوع الكبير وتستطيع إرضاء كافة الأذواق، مع التركيز على السياحة الثقافية والدينية والعلاجية.

من جهة أخرى، قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة "نسعى من خلال مشاركتنا إلى ابراز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر نظراً لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات كبيرة في هذا المجال، حيث يتم حالياً إعداد قانون خاص بالسياحة العلاجية في مصر يرتبط بالنسق القيمي وسلوكيات مقدمي الخدمة الطبية والخدمة السياحية، وتشكيل مجموعة عمل تضم وزارات السياحة والصحة والبيئة لبحث سبل تنمية هذا المنتج السياحي وتنظيم تراخيص مزاولة المهنة وتشغيل رحلات طيران منتظمة للمناطق النائية التي تمتلك مقومات السياحة العلاجية".

وفي مجال السياحة الاستشفائية تعد العيون الكبريتية بحلوان من أبرز نماذج السياحة الاستشفائية للعلاج الطبيعي والروماتيزم، وهناك الواحات البحرية بما تمتلكه من آبار وعيون مثل بر حلفا والآبار الرومانية وواحة سيوة التي تشتهر بعيون المياه المعدنية هذا إلى جانب سفاجا التي تعد من أفضل الأماكن لعلاج الأمراض الجلدية مثل الصدفية ولعلاج الروماتويد.

وتضم مصر وجهات تلائم مختلف الأنماط السياحية، حيث تضم وجهات ثقافية مصرية قديمة وقبطية وإسلامية بالإضافة إلى السياحة الترفيهية والشاطئية والرياضية وسياحة السفاري والمغامرات حيث توجد مناطق فريدة لممارسة هذا النمط والاستمتاع به، وتشمل الوجهات نويبع وطابا وأسوان ووجهات البحر الأحمر حيث توجد سلاسل الجبال لممارسة رياضة تسلق الجبال إلى جانب العديد من الوديان، وفى مطروح حيث توجد سيوة والواحات الداخلة والخارجة ومنطقة الجلف الكبير، كما تتميز مصر ايضا بوجود مقومات كثيرا لجذب سياحة المؤتمرات من حيث الفنادق ومراكز المؤتمرات المؤهلة والمتميزة.