وزيرة السياحة: نمو عدد السياح في تونس 35% بالربع الأول

أكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية في تونس، سلمى اللومي رقيق، أن القطاع السياحي التونسي استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام الحالي، متعافياً من تداعيات الضربات الإرهابية التي هزت القطاع في العام 2015، وذلك بدعم من الاستقرار الأمني وعودة السياح الأوروبيين.

وقالت اللومي في مقابلة مع "العربية"، إن عدد السياح قد نما بنسبة 35% في الربع الأول من العام 2017 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، بدعم من الأسواق التقليدية.

وأوضحت أن تعافي قطاع السياجة جاء تزامناً مع استئناف مجيء السياح من أوروبا، خاصة فرنسا وألمانيا وبلجيكا، معلناً عن استراتيجية جديدة في إطار سعي تونس لجذب مزيد من السياح من السوق الصينية والأسواق الخليجية.

وأشارت إلى أن القطاع قد استقبل وفوداً من عدة دول، لاسيما من القارة الأوروبية، حيت جاء السياح الفرنسيون في المرتبة الأولى على صعيد عدد السياح الأوروبيين، كما استقبلت تونس نحو 622 ألف سائح روسي.