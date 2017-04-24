"إعمار للضيافة" تكشف عن 6 فنادق جديدة بالإمارات

كشفت "مجموعة إعمار للضيافة"، التابعة لشركة "إعمار العقارية"، اليوم الإثنين عن ستة مشاريع فندقية جديدة تندرج تحت مظلة خططها التوسعية الإقليمية والعالمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي 2017.

وتمثل الفنادق الجديدة التي سيتم تطويرها في دبي وأبوظبي ومصر إضافة مميزة إلى محفظة مشاريع العلامات التجارية الثلاث التابعة لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، والتي تشمل "العنوان للفنادق والمنتجعات"، المتخصصة بالفنادق الفاخرة؛ و"فيدا للفنادق والمنتجعات" العصرية المميزة و"روڤ للفنادق" من الفئة المتوسطة.

ولدى الشركة حالياً 10 فنادق و3 وجهات للشقق الفندقية قيد التشغيل، إضافة إلى 26 مشروعاً يجري العمل على تطويرها، مما يعكس إمكانات الشركة التي انطلقت محلياً واعتمدت استراتيجيات توسع طموحة تقوم على تشغيل فنادق مميزة في مواقع حيوية ضمن أهم أسواق النمو.

وأكد أوليفييه هارنيش، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة إعمار للضيافة"، أن توسع الشركة مرتكز على التزامها بتوفير تجربة إقامة متكاملة للضيوف من خلال عقارات مميزة تحمل علاماتها التجارية في أهم الأسواق حول العالم.

وقال هارنيش: "نحتفل هذا العام بمرور عشر سنوات على انطلاق عمليات ’مجموعة إعمار للضيافة‘، ونجحنا خلال فترة زمنية قصيرة في ترسيخ مكانتنا كشركة ضيافة محلية انطلقت من دبي وحققت نمواً سريعاً على المستويين الإقليمي والعالمي. وتمثل المشاريع الفندقية الجديدة تجسيداً لإمكانات الشركة في مجال تشغيل الفنادق والشقق الفندقية، مع الالتزام بتوفير تجارب عصرية تضع الضيوف في المقام الأول وتلبي احتياجاتهم على كافة المستويات".

وأضاف: "حققنا نمواً إيجابياً خلال عام 2016، وواصلنا مسيرتنا الناجحة مع افتتاح فنادق جديدة في دبي شملت ’العنوان بوليفارد‘ إضافة إلى ثلاثة فنادق من علامة ’روڤ‘ خلال تسعة أشهر فقط. وتؤكد هذه الخطوات أن تركيزنا ليس مقتصراً على سوق الضيافة الفاخرة، بل ويشمل أيضاً توفير تجارب مميزة تناسب تطلعات الجيل الجديد من السياح الشباب".

وتمثل إنجازات "مجموعة إعمار للضيافة"، التي تتفوق أسعار الإقامة اليومية فيها على المعدلات السائدة في القطاع، امتداداً للنمو الكبير الذي تحققه قطاعات السياحة والضيافة في دبي، ويتحدث أوليفييه هارنيش عن هذا الموضوع قائلاً: "لا شك بأن رؤية دبي السياحية ومعرض إكسبو دبي 2020 تمنحان زحماً كبيراً لنمو القطاع، ونحن بدورنا مستمرون في تنفيذ خططنا التوسعية للمساهمة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى لزوار دبي".



مشاريع جديدة

تتضمن قائمة مشاريع "مجموعة إعمار للضيافة" الجديدة كلاً من "العنوان خور دبي" و"العنوان رزيدنسز خور دبي"، واللذين سيمثلان وجهات ضيافة وترفيه مميزة ضمن مشروع "خور دبي" الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة والذي يعد البرج الجديد المرتقب، من تصميم سانتياغو كالاترافا، أبرز معالمه. ويوفر المشروع إطلالات رائعة على الواجهة المائية والأفق العمراني لمنطقة وسط مدينة دبي.

وتحت مظلة العلامة التجارية "العنوان للفنادق والمنتجعات" أيضاً، تطلق الشركة مشروعي "العنوان منتجع شاطئ مراسي" و"العنوان رزيدنسز منتجع شاطئ مراسي"، وهما جزء من مشروع "مراسي" الشاطئي المتكامل الذي تطوره "إعمار مصر". وكانت "مجموعة إعمار للضيافة" قد وقعت عقد إدارة لتشغيل "العنوان مراسي منتجع الجولف والسبا" ضمن المشروع ذاته. وتمثل هذه الخطوات إضافة هامة إلى مجموعة المشاريع المرتقبة من "العنوان للفنادق والمنتجعات" في دبي والفجيرة والبحرين وتركيا.

وبدورها، ستتولى "فيدا للفنادق والمنتجعات" إدارة أربعة فنادق جديدة، تتضمن "فيدا خور دبي" و"فيدا مرسى دبي" و"فيدا رزيدنسز مرسى دبي"، كما تتوسع العلامة التجارية إلى أبوظبي من خلال عقد إداري لتشغيل "فيدا شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" و"فيدا رزيدنسز شاطئ جزيرة الريم أبوظبي" اللذين تطورهما "الدار العقارية".

وبعد توسعها الملحوظ عبر عقود إدارية في المملكة العربية السعودية والبحرين، تواصل "فيدا للفنادق والمنتجعات" تعزيز محفظتها العالمية مع "فيدا مراسي مارينا" و"فيدا رزيدنسز مراسي مارينا" في مصر. وتخطط "مجموعة إعمار للضيافة" لتوسعة نطاق حضورها في أسواق تتمتع بمؤهلات نمو قوية ومدن رئيسية في الهند الصين، وغيرها.

المشاريع المقبلة في دبي

وقال أوليفييه هارنيش: "تركيزنا على الأسواق العالمية متزامن مع تنامي حضور الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، للمساهمة في الطلب المستمر على الغرف الفندقية بكل فئاتها، سواء فائقة الفخامة، أو الراقية، أو المتوسطة".

ويبدو هذا التوجه جلياً في افتتاح "العنوان بوليفارد" مؤخراً، وهو أول منتجع عصري ضمن المدينة من "العنوان للفنادق والمنتجعات"، إضافة إلى افتتاح ثلاثة فنادق تحت مظلة العلامة التجارية "روڤ للفنادق" وهي "روڤ وسط المدينة" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة الطبية". وستقوم الشركة بافتتاح ""روڤ المركز التجاري" قريباً، مع خطط لافتتاح "روڤ مرسى دبي" و"روڤ آت ذي بارك"، وغيرها.

وتتضمن محفظة "مجموعة إعمار للضيافة" في دبي حالياً كلاً من "العنوان بوليفارد" و"العنوان دبي مول" و"العنوان مونتجمري" و"بالاس وسط المدينة" و"فيدا وسط المدينة" و"منزل وسط المدينة" و"روڤ وسط المدينة" و"روڤ سيتي سنتر" و"روڤ المدينة الطبية".

واختتم هارنيش قائلاً: "انطلاقاً من مكانة ’مجموعة إعمار للضيافة‘ كمزود حصد جوائز مرموقة في قطاع الضيافة والترفيه، فإننا ملتزمون دائماً بالتفوق على توقعات ضيوفنا. وإضافةً إلى توسعة محفظة فنادقنا، نحرص على مواصلة التحول الرقمي في عملياتنا لضمان توفير قيمة أكبر للضيوف."