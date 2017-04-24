"إميليا" الإيطالية تجتذب 14.292 ألف سائح عربي بـ2016

بعد نجاح إقليم إميليا رومانيا الإيطالي باجتذاب أكثر من 14,292 من منطقة الشرق الأوسط في 2016، بزيادة مقدراها 15.5%، يستعد الإقليم، الذي يحتضن أشهر العلامات الكلاسيكية الإيطالية مثل فيراري،لامبورغيني، مازيراتي، موسكينو، ماكس مارا وسيرجيو روسي، إضافة إلى المأكولات الإيطالية التقليدية المشهورة لإطلاق حملة ترويجية تركز على التجارب السياحية الراقية للإقليم بدءاً من نمط الحياة العصرية الفريد مروراً بالمهارات الحرفية المتقنة وانتهاءً بالجوانب الثقافية، بهدف استقطاب مزيد من السياح التواقين لتجارب استثنائية من منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج وتشجيعهم على زيارة الإقليم، وذلك من خلال مشاركته الأولى في سوق السفر العربي 2017(ATM)، أضخم معرض للسياحة والسفر على مستوى الشرق الأوسط، والذي ينعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة ما بين 24 و27 أبريل الحالي.

وقال أندريا كورسيني، عضو هيئة السياحة في إقليم إميليا رومانيا: "إن إقليم إميليا رومانيا يتمتع بطابع استثنائي يجمع بين الأصالة والفخامة التي تأتي من الحرفية العالية والاهتمام بأدق التفاصيل، وهو ما يتجسد في مختلف مناطق الجذب السياحي التي أكسبت الإقليم شهرته العالمية. وتظهر لمسات التميّز في مختلف المجالات بدءاً بالعلامات العصرية الفاخرة ومروراً بالمأكولات التقليدية وانتهاءً بالمؤسسات الموسيقية والتاريخية، والتي يتيح الإقليم لزواره التعرف عليها عن كثب ليعيشوا تجربةً تفاعلية فريدة تملؤهم بالنشاط وتترك لهم ذكريات تفيض بالشغف والإلهام. كل هذا يجعل من إقليم إميليا رومانيا الوجهة المثالية لقضاء عطلة لا مثيل لها، وهذا بالضبط ما يبحث عنه عشاق السفر في منطقة الشرق الأوسط، ولهذا فنحن سعيدون للغاية بمشاركتنا في هذا المعرض لنتواصل معهم بشكل مباشر وندعوهم لزيارة إقليمنا المذهل".

ومن أهم التجارب التي يركّز وفد الإقليم على الترويج لها في المعرض رحلة طريق "فيا إميليا" الروماني الأثري، والذي يتيح للسياح زيارة 14 متحفاً للسيارات تضم 11 مجموعة من السيارات الكلاسيكية، إضافة إلى اختبار متعة السرعة على مضمارين دوليين لسباق السيارات. كما يمثل طريق "فيا إميليا" رحلة في عالم المطابخ الإيطالية الأصيلة، حيث يمر بالمدن التي خرجت منها أشهر المأكولات الإيطالية كاللازانيا والتورتيليني و"تالياتيلي آل راجو"، إضافة إلى جبنة "بارميجيانو-ريجيانو" الشهيرة.

وفي سياق متصل ذكر كورسيني بقوله: إننا نتوقع أن يزداد عدد السياح الذي يزورون إقليمنا من الشرق الأوسط بشكلٍ أكبر في السنوات المقبلة، ويتمثل هدفنا في تعزيز هذا النمو وضمان استدامته من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية وتوطيد العلاقات التي تربط المنطقتين. كما أعرب عن سعادته لاستقبال المزيد من السياح الذين سيختبرون في إقليم إميليا رومانيا تجارب مذهلة لا مثيل لها في أي مكان آخر".