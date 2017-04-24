"ماريوت" تستعد لافتتاح 15 فندقا بالشرق الأوسط في 2018

تواصل ماريوت الدولية ترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يُتوقع أن تحقق نمواً في 38 دولة و150 ألف غرفة عاملة حالياً وأخرى يُعتزم إنشاؤها بحلول عام 2022. وستوسّع الإضافات الجديدة نموّ مجموعة فنادق ماريوت الدولية الحالية التي يبلغ عددها 247 فندقاً و54 ألف غرفة في 30 دولة في المنطقة.

وقد جعل استكمال الاستحواذ على فنادق ومنتجعات ستاروود عام 2016 من ماريوت الدولية شركة الفنادق الرائدة في العالم. فقد أصبح لديها أكبر محفظة علامات تجارية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا إذ تجمع بين علامات أسلوب حياة ستاروود الرائدة وانتشارها الدولي من جهة وحضور ماريوت الدولية الواسع في مجال الخدمات المتميزة والمترفة ومراكز المؤتمرات والمنتجعات من جهة أخرى. فقد صنّفت كل علامة تجارية ضمن فئة العلامة المترفة، والمتميزة، والمختارة، وشكّلت العلامات التجارية المترفة مجموعة مستقلة.

وتتضمن مجموعة العلامات التجارية المترفة التي أنشئت حديثاً ستّ علامات منتشرة في المنطقة وهي: جي دبليو ماريوت، والريتز-كارلتون، ومحميات الريتز-كارلتون، وسانت ريجيس، وفنادق دبليو، ولاكجري كولكشن. ويُتوقع افتتاح 15 فندقاً مترفاً جديداً يضمّ 3500 غرفة في المنطقة بحلول نهاية عام 2018.

ومن بين فنادق ماريوت المزمع افتتاحها عام 2017 والتي سترسّخ مكانة فنادق أسلوب الحياة المترف، فنادق ومنتجعات بولغاري، دبي المكوّنة من 200 غرفة، وفندق إديشن أبوظبي الذي يضمّ 257 غرفة، وفندق دبليو عمّان في الأردن المكوّن من 280 غرفة، وفندق سانت ريجيس القاهرة، ويُتوقع أن تفتح جميعها أبوابها في الفصل الرابع من هذا العام. أما على مستوى العالم، فقد صنّفت علامات الريتز-كارلتون، وسانت ريجيس، وجي دبليو ماريوت ضمن فئة "الترف الكلاسيكي"، فيما أدرجت العلامات الخمس الأخرى ضمن فئة "الترف المميز."

وقال أليكس كيرياكيدس، الرئيس والمدير الإداري لشركة ماريوت الدولية في الشرق الأوسط وإفريقيا: "يبحث الضيوف الذين يرتادون فنادقنا حالياً عن التجارب الأصيلة التي تكتسب هوية شخصية. ويضعنا تنوّع محفظة علامة ماريوت الدولية الكبير في موقع فريد يخوّلنا تلبية الطلبات المتزايدة لفئة المسافرين الأثرياء التي تشهد نمواً سريعاً."

وأضاف كيرياكيدس قائلاً: "مع استمرار نموّ السفر المترف في المنطقة، نلمس أيضاً نمواً متوازياً في الفنادق الفخمة ونضع بمتناول الضيوف فنادق مترفة عالمية الطراز بهدف دعم وتمتين هذه المحفظة الغنية التي تضمّ ثماني علامات مترفة ومتنوعة. فنحن نسعى إلى الحرص على استمرار علاماتنا التجارية الحائزة على جوائز في الازدهار والحفاظ في آن على فرادة علاماتنا المترفة وعراقتها فيما نعمل على تنميتها في الشرق الأوسط وإفريقيا."

وتستمر ماريوت الدولية في ترسيخ مكانتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال افتتاح 29 فندقاً جديداً عام 2017 يضمّ ما مجموعه 6815 غرفة، وسيتيح هذا الأمر لمشغّل الفنادق توسيع حضوره في الشرق الأوسط من خلال 15 فندقاً إضافياً ينتمي إلى علامات بولغاري، ورينيسانس، والريتز-كارلتون، وفنادق ماريوت، وألوفت، وفور بوينتس باي شيراتون في كل من الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والسعودية، والأردن.