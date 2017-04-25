الخطوط القطرية تقترب من شراء حصة 49% من ناقلة إيطالية

تعتزم الخطوط الجوية القطرية وضع اللمسات النهائية على اتفاق طال التفاوض عليه لشراء 49% من مريديانا الإيطالية في الأيام القادمة، وستقدم قريبا طلبا مع صندوق الثروة السيادي القطري لتأسيس شركة طيران هندية.

وأبلغ أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية الصحافيين في دبي يوم أمس الاثنين أن الشركة ستوقع اتفاقا مع ثاني أكبر شركة طيران في إيطاليا خلال "الأيام القليلة" المقبلة.

وتتفاوض الخطوط الجوية القطرية على شراء حصة في مريديانا منذ أكثر من عام، في اتفاق قد يعزز قدرة شركة الطيران الإيطالية التي تتكبد خسائر على المنافسة في أوروبا.

وقال الباكر إن مريديانا ستعمل كشركة طيران متكاملة الخدمات تسير رحلات إلى وجهات في أوروبا وغيرها، وستتسلم الشركة 20 طائرة بوينغ من طراز 737 ماكس اعتبارا من الربع الثاني من 2018.

وستحصل الشركة على الطائرات 737 من طلبية قدمتها الخطوط الجوية القطرية لشراء طائرات بوينغ جرى الإعلان عنها في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وامتنع الباكر عن الإفصاح عن حجم استثمار الخطوط القطرية في شركة الطيران الإيطالية.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية ستقدم طلبا مع جهاز قطر للاستثمار للحصول على رخصة تشغيل شركة هندية للطيران الداخلي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال إن جهاز قطر للاستثمار سيملك حصة الأغلبية في شركة الطيران الهندية فيما ستسيطر الخطوط الجوية القطرية على حصة أقلية.

وقال الباكر إنه يرحب بتقدم شركات صناعة الطائرات إيرباص وبوينغ وبومباردييه وإمبراير بعروض لنيل طلبيات من شركة الطيران الهندية.

وكانت الخطوط الجوية القطرية قالت إنها تعتزم تشغيل شركة طيران داخلي هندية بأسطول يقارب 100 طائرة.

كما أعلنت شركة الطيران التي تتخذ من الدوحة مقرا لها اليوم عن 12 وجهة جديدة ستبدأ في عام 2018 بما في ذلك تسيير رحلات مباشرة إلى سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة.

وقال الباكر إن الخطوط الجوية القطرية أجلت خططا لبدء تسيير رحلات إلى لاس فيغاس حتى الربع الثاني من 2018 بدلا من الربع الأول من ذلك العام "لأسباب فنية في الأساس" من دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وتواجه الشركة، وكذلك طيران الإمارات والاتحاد للطيران، معارضة في الولايات المتحدة منذ أكثر من عامين، تقودها شركات طيران كبرى من بينها أمريكان إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز ودلتا إيرلاينز.

وضغطت شركات الطيران الثلاث على الحكومة الأميركية للتحقيق في مزاعم بخصوص تلقي شركات الطيران المنافسة في الشرق الأوسط دعما

حكوميا بمليارات الدولارات وهو ما تنفيه الناقلات الخليجية.

وقال الباكر "نوفر فرص عمل نستثمر في الولايات المتحدة وأعتقد أننا نتفوق على شركات الطيران الأميركية الثلاث، هذه فيما يتعلق بتوفير فرص العمل."