22 مليون مسافر عبر مطار دبي خلال الربع الأول

قالت شركة مطارات دبي المسؤولة عن تشغيل مطار دبي الدولي اليوم الثلاثاء إن حركة المسافرين عبر المطار، الأكبر في العالم من حيث عدد ركاب الرحلات الدولية، زادت 7.4% في الربع الأول من العام على أساس سنوي.



وأضافت أن نحو 22.5 مليون مسافر استخدموا المطار ارتفاعا من نحو 21 مليون مسافر. وتتوقع الشركة أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر المطار خلال عام 2017 إلى 89 مليون مسافر.



وظهر تأثير حظر السفر والقيود المفروضة على الأجهزة الإلكترونية في عدد المسافرين إلى أميركا الشمالية الذي تراجع 4.3% في مارس آذار.



غير أن حركة السفر من وإلى أمريكا الشمالية زادت 2.5% منذ بداية العام.



وفي الأسبوع الماضي قالت شركة طيران الإمارات، أكبر شركة طيران في العالم من حيث عدد المسافرين وتتخذ من دبي مقرا لها، إنها خفضت الرحلات على خمسة مسارات إلى الولايات المتحدة عقب تراجع الطلب نتيجة قيود السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.



وقالت مطارات دبي إن شرق أوروبا كانت أسرع الأسواق نموا خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي تليها آسيا وأمريكا الجنوبية.



وزادت أحجام الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي 3.5%.