البحرين تتوقع ارتفاع عدد الزائرين 7% في 2017

قال رئيس الهيئة العامة للسياحة والمعارض في البحرين الشيخ خالد بن حمود آل خليفة، في مقابلة مع العربية، على هامش #سوق_السفر العربي، إن عدد السعوديين الذين زاروا #البحرين العام الماضي ارتفع من 6 ملايين إلى 7 ملايين #زائر.

وأضاف آل خليفة أنه بهذه الزيادة في عدد الزوار السعوديين إلى البحرين تمثل نحو 60%، من إجمالي عدد الزوار الذي بلغ عددهم 12.3 مليون زائر.

ولفت إلى أن #السعودية تحتوي على 7 مكاتب تمثيلية للهيئة العامة للسياحة والمعارض.

وتوقع الشيخ خالد بن حمود آل خليفة ارتفاع عدد الزوار هذا العام بما يتراوح بين 6 إلى 7%.