بأقل من دولار واحد.. احجز غرفتك بأفخم الفنادق العالمية

طرحت شركة أميركية أحدث الصيحات في عالم #الضيافة و #الفندقة حيث أتاحت لأول مرة في العالم إمكانية استئجار الغرف والأجنحة في الفنادق الفارهة بالدقيقة وليس بالساعة أو الليلة، وذلك لتتيح لعدد أكبر من الناس فرصة تجربة الاقامة في فنادق الخمس نجوم الفارهة وبتكلفة أقل، فضلاً عن أنها تتيح إمكانية تجربة الفندق والتعرف على خدماته لفترة محدودة جداً قبل أن يقوم الشخص باستئجار الغرفة لبضعة أيام والاقامة في الفندق لمدة أطول.

أما طريقة الاستئجار بالدقائق فهي متاحة من خلال #تطبيق_ذكي أنتجته الشركة الأميركية ويتم تثبيته على #الهاتف النقال بحيث يمكن للشخص الاطلاع على الفنادق المتاحة والغرف المتوفرة ومن ثم اتخاذ القرار باستئجار الفندق واحتساب الأجرة بالدقيقة، حيث يتم الأمر بسرعة وسهولة ودون أي عناء.

والشركة الأميركية صاحبة الابتكار هي "جت بلو" وأطلقت على التطبيق الجديد اسم (ريتشارج)، وهي فكرة فريدة من نوعها، بدأت بها الشركة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية في العام 2015، وتوسعت بها أخيراً اعتباراً من الشهر الحالي الى مدينة نيويورك، حيث لا يزال المشروع في بداياته إذ يتيح الاختيار بين 16 فندقاً فارهاً فقط، لكنها فنادق من أفخم الأسماء التي يعرفها العالم وأكثرها ترفيها.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، اطلعت عليه "العربية نت"، فان أسعار #الفنادق المتوافرة على التطبيق تبدأ من 82 سنتاً وتصل الى دولارين في الدقيقة الواحدة، أي أن تكلفة الساعة الواحدة تصل الى 120 دولاراً، وهو مبلغ يمكن أن يستأجر به الشخص غرفة فندقية لليلة كاملة في نيويورك، إلا أن الفنادق المتوافرة في التطبيق ذات رفاهية عالية وفخامة استثنائية.

ويقول التقرير إن الايجار المشار اليه للغرف الفندقية يُضاف اليه ما نسبته 14.75% كضريبة حكومية، وهو ما يعني في النهاية أن استئجار #غرفة_فارهة لقضاء 90 دقيقة قد يكلف أكثر من 200 دولار أميركي!

ويضيف تقرير "بلومبرغ" أن استئجار غرفة فارهة لمدد قصيرة يمكن أن يضيف الكثير للناس، حيث يمكن أن يقضي بها الشخص فترة قيلولة قصيرة أو استراحة، أو أن يقضي وقتاً رومانسياً مع زوجته، فضلاً عن أنه من الممكن استخدام الغرفة الفندقية في إنجاز بعض الأعمال التي تحتاج لشيء من الهدوء والتركيز، حيث تتوافر في الغرف الفندقية خدمات الواي فاي والانترنت السريع وغير ذلك مما يحتاجه رجال الأعمال.

وتعتبر هذه الفكرة جديدة وغير مسبوقة في العالم، حيث من الممكن أن يجد الشخص #غرفة_فندقية للإيجار بالساعة في الكثير من عواصم العالم، خاصة المدن الكبرى والمزدحمة، لكن فكرة التأجير بالدقيقة تعتبر جديدة، وتستهدف إتاحة الفرصة لمن يرغب بتجربة الفنادق الفارهة، كما يتوقع أن تلقى رواجاً وانتشاراً في العالم قريباً.