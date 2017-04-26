مجموعة تاج: دبي محطة ملهمة لتوسع مشاريعنا في المنطقة

قال شينماي شارما، مدير العمليات في مجموعة تاج إن الشركة بدأت خططها التوسعية في منطقة الخليج وتحديداً في الإمارات بعد نجاح افتتاح فندق تاج دبي "القمّة" في المركز الاقتصادي والمالي والسياحي في المنطقة عام 2015، بدعم من تطور البنية التحتية في المنطقة وكونها وجهة جذب واستقطاب للسياح من جميع أنحاء العالم وللعائلات بشكل خاص.

وأضاف شارما على هامش "معرض السفر العربي" أن خطط المجموعة التوسعية في المستقبل تشمل فنادق من 207 غرف في أبراج بحيرة الجميرا في دبي، وتتولى شركة "سيغناتشر زينك" Signature Zinc القابضة المحدودة مسؤوليةَ بنائه بالإضافة إلى فندق من 325 غرفة في جزر النخيل في دبي، وتهتمّ مجموعة أرنكو في دبي بالمشروع.

وتابع "أن تجربة مجموعة تاج الملهمة في دبي حفزتها للتوسّع في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط مع علامة "تاج" القمّة وتوسيع نطاق تجربة الضيافة وفلسفة الخدمة اللتين تتميّز بهما المجموعة وتشتهر بهما. وينصبّ التركيز على أسواق المدن الرئيسية، على غرار دبي، وأبوظبي، والدوحة، ومسقط، والرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والخُبر، والبحرين".

وأشار شارما إلى أن المجموعة تبحث بجهد عن فرص جديدة للدمج بين المنتجات التجارية الفارهة والأخرى الصحية في قطاع الفنادق والمنتجعات والقصور وفنادق الإقامة الممتدة، وذلك للمشاريع الجديدة أو للمشاريع الجاهزة للتحويل. وتخوض مجموعة تاج مفاوضات مع المتعهدين من المؤسسات وتكتلات الشركات والأفراد بهدف بناء علاقات طويلة الأجل مبنية على قيم الثقة والكفاءة المهنية والأخلاق.

وفي حديثة عن السياحة المستدامة، قال "إن تاج حريصة على تعزيز مبدأ الاستدامة وتقليص البصمة الكربونية في عملياتها من خلال العديد من الأنشطة الخيرية والمبادرات البيئية التي تدعم السياحة الخضراء ورفع منسوب الوعي تجاه هذه القضايا الاجتماعية والبيئية".

وتأسّست مجموعة تاج للفنادق والقصور ورحلات السفاري عام 1903، وهي إحدى أكبر مجموعات الفنادق في آسيا وأرقاها، وتضمّ 99 فندقاً في 62 موقعاً في العالم، بما في ذلك الهند، وأميركا الشمالية، والمملكة المتحدة، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وماليزيا، وسريلانكا، وجزر المالديف، وبوتان، والنيبال.