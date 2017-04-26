نمو السياحة الداخلية يرفع الطلب على خدمات النقل بالخليج

كشفت كريم، الشركة الرائدة في خدمة حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، عن تزايد الإقبال على السفر الداخلي بين دول المنطقة مقارنة بالوجهات السياحية العالمية التقليدية، وذلك في ظل الأحداث والأوضاع الراهنة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني.

ووفقاً لإحصائيات الشركة، والتي تستند إلى البيانات التي تم جمعها عبر تطبيق الهاتف الذكي من جميع أنحاء المنطقة فقد أجرى 11% من المستخدمين المسجلين لدى كريم عمليات حجز سيارات الأجرة الخاصة عبر تطبيق الهاتف الذكي من أكثر من وجهة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2016، أي بزيادة بنسبة 7% مقارنة بالعام 2015. ويعزى السبب في ذلك إلى ما توفره منطقة الشرق الأوسط من جميع العوامل التي تجعل منها الخيار الأمثل لمختلف فئات المسافرين، من شركات الطيران المختلفة، وتعدد الخيارات الفندقية، بالإضافة إلى التنوع الجغرافي والثقافي.

وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم: "يشكل السياح نسبة كبيرة من جمهورنا المستهدف، ولذلك فمن المهم بالنسبة لنا فهم التحديات التي يواجهونها عند زيارتهم لبلد جديد والتأكد من تجنبها. ولكوننا شركة نشأت في المنطقة، فإن ذلك يعطينا ميزة على منافسينا، حيث إننا قادرون على تكييف خدماتنا وفقا للاحتياجات المحلية لكل سوق، وهذا بدوره يعني تنقلاً سلساً للسياح، سواء كانوا قادمين من خارج البلاد أو داخلها، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال نتائجنا المتزايدة كل عام".

يذكر أن حجوزات المستخدمين المسجلين لدى كريم الذين أجروا عمليات الحجز من أكثر من وجهة في المنطقة مثلت 30% من العدد الإجمالي لرحلات الشركة في العام 2016. وتعد دبي، والرياض، والقاهرة المدن الأكثر شيوعا التي يقوم مستخدمو كريم من المسافرين بعمليات الحجز منها.