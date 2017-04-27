عربيات: إطلاق طيران منخفض التكلفة قريبا في الأردن

قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية عبدالرزاق عربيات إن عدد السياح ارتفع بـ 6% العام الماضي إلى 3.8 مليون زائر، في ظل تحسن السوق الأوروبي ونتيجة سياسات دعم أسعار التذاكر التي اتخذها الأردن.

وأوضح في مقابلة مع "العربية"، على هامش سوق السفر العربي، أن سوق السياحة تشهد حركة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، لاسيما في الربع الأخير من العام 2016 والربع الأول من العام الجاري، لافتأً إلى أن السوق الخليجي يمثل 56% من إجمالي عدد سياح المبيت.

وتوقع عربيات بإطلاق طيران منخفض التكلفة قريبا في الأردن، مؤكداً أن ارتباط الدينار بالدولار لا يؤثر مباشرة بقطاع السياحة، لأن المكاتب السياحة تضع البرامج السياحية بما يتماشى مع طموحات السائح بغض النظر عن التكلفة.