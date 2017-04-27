"دبي غورميه" تتجه لإطلاق أول فندق "بوتيك" بقصر السلطان

أعلنت شركة "دبي غورميه" التابعة لمِراس عن عزمها إطلاق أول فندق "بوتيك" في قصر السلطان، الوجهة العائلية ذات الطابع التراثي العريق.

,يدعو هذا الفندق المتميز بأسلوبه التقليدي ضيوفه لاختبار تجربة إقامة مميزة في أجواء تحاكي حياة السلاطين. وذلك ضمن 12 فيلا تبلغ مساحة كل منها 100 متر مربع والتي تجمع بين الترف والأجواء الخلابة لصحراء دبي، وقد صممت لتكمّل تجربة المذاقات المميزة والأجواء الثقافية الراقية في ملاذ أعدّت خدماته حسب طلبات الضيوف.

وقال عابدين نصرالله، الرئيس التنفيذي لشركة "دبي غورميه": "منذ إطلاق قصر السلطان في فبراير، عبّر ضيوفنا عن إعجابهم البالغ بالتجارب التي وضعناها بمتناولهم، بحيث أصبحت الوجهة محطّ اهتمام المقيمين والزوار. نحن مسرورون بتوسيع قصر السلطان مع إطلاق الفندق "بوتيك". فهذه الفلل الملكية الفريدة من نوعها تشكّل إضافة ملفتة إلى التجربة الثقافية الغنية التي نقدمها والمستوحاة من التقاليد التي صاغت فنوننا، ومطبخنا، وأسلوب حياتنا."

ويشكّل قصر السلطان تجربة عربية متميزة تحاكي أيام السلاطين من خلال تجارب مذاق مميزة ومحطات ترفيهية تراثية. وسيتيح فندق قصر السلطان بعد افتتاحه لضيوفه فرصة قضاء سهرة وسط الصحراء والاسترخاء في محيط تقليديّ ومترف في آن معاً.

ويشار إلى أنّ تصميم الفلل يحرص على مراعاة فائقة للخصوصية إذ زوّدت كل فيلا بمدخل وموقف سيارة خاص بها إضافة إلى حديقة خاصة تتيح للضيوف التمتع بأشعة الشمس وبخدمة غرف على مدار الساعة إلى جانب خدمات الخادم الخاص عند الطلب. ومن بين الخدمات المتاحة الأخرى جاكوزي خاص ومجلس ومكتب لترتقي بهذه التجربة الأصيلة.

وسيضمّ الفندق "بوتيك" بالإضافة إلى الـ 12 فيلا، قاعة السلطان المخصصة للاجتماعات التي تستوعب من 40 إلى 50 شخصاً بحسب احتياجات الضيوف، والتي ستشكّل مكاناً مثالياً لإجراء الفعاليات، فهي تجمع بين التصميم التقليدي والخدمات العصرية، حيث زوّدت بإنترنت لاسلكي سريع وبمنطقة مخصصة للتلاقي قبل الاجتماعات. كما يمكن الوصول إليها بسهولة من دبي وأبوظبي وتقع على مسافة قصيرة من دبي ورلد سنترال (مطار آل مكتوم الدولي).