طيران الإمارات تكشف عن الصالون الجوي الجديد

استقطب جناح طيران الإمارات "إمكانيات بلا حدود" خلال دورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي والتي اختتمت في دبي الخميس الماضي، أكثر من 15 ألف زائر من كبار الشخصيات والعاملين في صناعة السياحة والسفر والإعلاميين والجمهور. وسجلت أعداد الزوار نمواً بنسبة 15% مقارنة مع الدورة الماضية، حيث اطلعوا على منتجات وخدمات طيران الإمارات الجوية المتميزة.

وكشفت طيران الإمارات خلال المعرض النقاب عن الصالون الجوي الجديد لطائرة A380، الذي سيوضع قيد الخدمة في يوليو 2017، ووفرت للزوار فرصة الاطلاع على منطقة الجلوس الجديدة والمنضدة المركزية التي حافظت على شكلها الدائري، إضافة إلى بعض التحسينات الأخرى بحسب صحيفة البيان.

واختبر الزوار مقاعد درجة رجال الأعمال الجديدة على طائرات البوينغ 777 التي تتحول إلى سرير مستوٍ تماماً وقد دخلت الخدمة مؤخراً، بالإضافة إلى منتجات طيران الإمارات الجوية الفريدة، كجناح الدرجة الأولى والشاور سبا ومقاعد الدرجة السياحية الجديدة.

واطلع الحضور كذلك على شبكة خطوط الناقلة من خلال شاشة لمس تفاعلية تظهر خريطة الوجهات العالمية، كما استمتعوا بمشاهدة تدريبات نادي أرسنال لكرة القدم على ملعب طيران الإمارات و"التجول" في صالة الدرجة الأولى في مطار دبي الدولي من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضي.