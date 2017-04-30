ماذا تعرف عن سياحة المغامرة؟

في قطاع #السفر العالمي، ليس الكل يسعى دائما للرفاهية حيث تزداد #سياحة_المغامرة شعبية، إذ بلغ حجمها 263 مليار دولار عام 2012، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 46%، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أظهرت #منظمة_السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن سوق رحلات المغامرة قفزت بنسبة 65%، إلى 263 مليار دولار في 3 أعوام، بين عامي 2009، و2012.

ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لهذه السوق 46%، بين عامي 2016 و2020، وفقا لبحث أصدرته شركةTechnavio ولكن ما هي الأنشطة المتعلقة برحلات المغامرة؟.

وتشمل هذه الأنشطة على مخاطر عالية مثل القفز بالمظلات وركوب الأمواج و #الغوص في أعماق بالبحار وتسلق الجبال.

أما عن الأماكن الأكثر شعبية لجذب هواة المغامرة، فهي #سويسرا وإيسلندا وألمانيا وكندا ونيوزيلاندا، إلا أنه يزيد اهتمام الدول بتوفير أنشطة المغامرات ضمن قطاعها السياحي، فالبحرين مثلا تعرف بالغوص و #أبوظبي برحلات السفاري والتجديف وسط أشجار المنغروف.

#سياحة_المغامرات لا تزيد فقط من الأدرنالين، ولكنها أيضا تزيد من الطلب على الطيران، خصوصا منخفض التكلفة، كون الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من السياحة قلما تكون في المدن الرئيسية وتتطلب المزيد من التنقل.