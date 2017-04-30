2.7 مليون راكب في مطار الشارقة بالربع الأول

أعلن مطار الشارقة الدولي ارتفاع أعداد المسافرين خلال الربع الأول من العام الجاري حيث وصلت أعداد مستخدمي المطار إلى 2.741 مليون مسافر بزيادة نسبتها 2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 2.687 مليون مسافر وهو ما يعكس النشاط السياحي والتجاري الكبير الذي تشهده الإمارة والاهتمام المتزايد من المسافرين باستخدام المطار والاستفادة من خدماته المميزة.

وعلى صعيد الحركة الجوية سجل مطار الشارقة الدولي خلال الربع الأول من العام الجاري 18 الفا و 569 حركة جوية بنمو 2.85% مقارنة مع عدد الحركات الجوية في الربع الأول من عام 2016 والذي وصل إلى 18 ألفا و 54 حركة وذلك نظراً لزيادة الوجهات لعدد من شركات الطيران العاملة في المطار وعملية التطوير والتحديث المستمرة فيه والتي تتيح التعامل مع أعداد أكبر من الرحلات على مدار الساعة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.