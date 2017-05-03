4 أشياء يجب معرفتها قبل زيارة اليابان للمرة الأولى

يراود الكثيرون حلما في القيام بزيارة لليابان يوما ما، ولكنهم لا يتخذون قرار السفر والقيام بالرحلة خشية عدم تمكنهم من اللغة اليابانية أو نظرا لطبيعة الحياة في اليابان التي قد تكون مختلفة عن أماكن كثيرة في العالم بحسب فوربس الشرق الأوسط.

لا تجعل اللغة أو العادات الثقافية حاجزا لزيارتك لليابان، فالقيام بتلك الرحلة ليس أمرا صعبا كما يظن البعض.

فيما يلي بعض النصائح التي تجيب على أكثر الأسئلة التي تكررت على مسامعي عقب زيارتي لليابان: 1- التجول في اليابان: إذا كنت ترغب في زيارة الكثير من الأماكن والخروج إلى مدن أخرى بخلاف العاصمة طوكيو مثل أوساكا أو هيروشيما، فإن أفضل شيء يمكن القيام به هو شراء بطاقة الدفع المسبق الخاصة بخطوط السكك الحديدية في اليابان، والتي تمكنك من استخدام القطار بشكل مريح طوال رحلتك وزيارة الكثير من الأماكن.

ويعد ذلك خيارا مكلفا ماديا، لكنه يظل الأفضل لتوفير الكثير من الأموال طوال الرحلة.

2- الأموال: يظل الاعتماد على الدفع النقدي هو الأمر الشائع في اليابان، فالدفع عن طريق بطاقات الائتمان أقل شيوعا. كذلك يمكن العثور على أجهزة سحب النقود (ATM) في أي من محلات (7-eleven) المنتشرة في كل مكان.

3- اللغة: معظم اليابانيين يستطيعون فهم اللغة الإنجليزية، ولكن أحيانا يكون من الأسهل كتابة ما تريده بدلا من التحدث شفاهة، لذلك يعد الاحتفاظ بورقة وقلم أمرا مفيدا جدا.

4- السفر وحيدا: تعد اليابان من أفضل الوجهات السياحية التي تستطيع زيارتها وحيدا، فهناك مئات الأشياء التي يمكن القيام بها والكثير من الأماكن لزيارتها، كما أن معدل الجريمة هناك منخفض جدا.