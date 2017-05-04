اقتراح بعمل متحف لـ"مسافري الترانزيت" بمطار القاهرة

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، إن هناك اقتراحا بعمل متحف في مطار القاهرة الدولي يمكّن المسافرين الترانزيت من التعرف على الحضارة المصرية.

جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس لعقد القرض التعويضي "الثالث" بين مصر وصندوق النقد العربي بهدف دعم العجز الكلي في ميزان المدفوعات الناشئ عن التراجع الحاد في عائدات السياحة، وتعقيبا على ما أثارته النائبة شادية ثابت بشأن ضرورة الاستفادة من المسافرين الترانزيت الذين يظلون في مطار القاهرة لنحو سبع ساعات دون إمكانية تعريفهم بالحضارة المصرية والترويج سياحيا لمصر، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت طلعت "يوجد متحف بالمطار، ولكنه غير لائق.. وهناك اقتراح بعمل متحف في المطار يكون شاملا ويضم مجموعة كبيرة من الآثار المتواجدة في المخازن".

وحول رحلة العائلة المقدسة، أكدت سحر أن هناك حاجة لعمل مسار تنمية سياحية من أول نقطة في رحلة العائلة المقدسة لآخرها، لتحقيق أقصى استفادة سياحية ممكنة.