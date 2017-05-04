"اياتا": زيادة الطلب على السفر جوا 6.8% في مارس

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" إن الطلب العالمي على السفر جواً زاد 6.8% في مارس، حيث دعم انخفاض أسعار التذاكر وتحسن الاقتصادات النمو في الربع الأول من العام.

ومن المنتظر إعلان بيانات أبريل لمعرفة تأثير الحظر المفروض على حمل أجهزة الكترونية كبيرة على متن الطائرات في رحلات مباشرة معينة متجهة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفرضت السلطات الأميركية والبريطانية هذا الحظر على رحلات معظمها من دول شرق أوسطية في نهاية مارس، بحسب ما ورد في "رويترز".

غير أن نمو عدد المسافرين على الناقلات الشرق أوسطية تباطأ إلى 4.9 % في مارس مقابل 9.5% في فبراير، حيث أثر انخفاض سعر النفط على الطلب.

وقالت اياتا في بيان "يرتبط ذلك بدرجة أكبر بالتطورات التي شهدناها في العام الماضي، في حين سيبدو أي أثر لحظر أجهزة الكمبيوتر المحمول واضحا في نتائج أبريل وما بعدها".

وعالميا زادت الطاقة الاستيعابية التي تقاس بعدد المقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة 6.1% بأقل من الطلب.

ويعني هذا أن معامل الحمولة - الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات - زاد 0.5 نقطة مئوية إلى 80.4%، وهو ما قالت اياتا إنه معدل قياسي لشهر مارس.