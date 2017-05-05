فنادق أبوظبي تستقطب 1.16 مليون نزيل في الربع الأول

استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 1.16 مليون نزيل في الربع الأول من العام الجاري، بنمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وأشارت البيانات إلى أن المنشآت الفندقية، البالغ عددها 167 منشأة، والتي تضم نحو 30.6 ألف غرفة فندقية، حققت معدل إشغال يصل إلى 76% في الربع الأول من العام، في وقت حققت إجمالي إيرادات بلغ 1.5 مليار درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد".

وتتصدر السياحة الداخلية باستمرار عدد النزلاء في فنادق أبوظبي، حيث استقبلت المنشآت 359 ألف نزيل محلي مقارنة مع 356 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي، في وقت تصدرت الصين الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء بواقع 97 ألف نزيل بنمو 47% مقارنة مع 66 ألف نزيل في الفترة عينها من العام الماضي، يليه السوق الهندي بواقع 77 ألف نزيل مقارنة مع 73 ألف نزيل بنمو 5.4%، ثم السوق البريطاني بواقع 61 ألف نزيل مقارنة مع 61 ألف نزيل، يليه السوق السعودي بواقع 41 ألف نزيل مقارنة مع 42 ألف نزيل، ثم السوق الأميركي بواقع 41 ألف نزيل مقارنة مع 40 ألف نزيل، ثم الفلبيني بواقع 37 ألف نزيل مقارنة مع 33 ألف نزيل، ثم السوق المصري بواقع 36 ألف نزيل مقارنة مع 37 ألف نزيل، ثم السوق الألماني بواقع 35 ألف نزيل مقارنة مع 41 ألف نزيل، ثم السوق الأردني بواقع 25 ألف نزيل مقارنة مع 27 ألف نزيل.

وحسب البيانات، بلغ معدل إقامة السائح في أبوظبي 2.7 ليلة في الربع الأول، في حين بلغ معدل سعر الغرفة الفندقية 397 درهماً مقارنة مع 425 درهماً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت فنادق الخمس نجوم معدل إشغال وصل إلى 72% خلال الربع الأول، أما فنادق من فئة الأربع نجوم فسجلت 79% في الإشغال، وفنادق الثلاث نجوم 78%، والنجمتين 85%، والنجمة 81%، في حين سجلت الشقق الفندقية من فئة "الديلوكس" 80% في الإشغال، ومن فئة "سوبيرير" 78%، ومن فئة "الاستاندرد" 75%. فيما يتعلق ببيانات شهر مارس، استقبلت فنادق أبوظبي 414.6 ألف نزيل فندقي، بنمو 2% مقارنة مع مارس من العام الماضي، في وقت بلغ معدل الإشغال 75%، ومعدل الإقامة 2.6 ليلة، في حين سجلت الفنادق إيرادات إجمالية بلغت 506 ملايين درهم.

واستحوذت السياحة الداخلية على الحصة الأكبر من عدد النزلاء في مارس بواقع 130 ألف نزيل مقارنة مع 129 ألف نزيل في مارس من العام الماضي، وتصدر السوق الصيني أيضاً الأسواق الخارجية المصدرة للنزلاء في مارس الماضي بواقع 35 ألف نزيل مقارنة مع 20 ألف نزيل، ثم الهندي بواقع 27 ألف نزيل مقارنة مع 26 ألف نزيل، ثم السوق البريطاني بواقع 23 ألف نزيل مقارنة مع 24 ألف نزيل.

وتهدف هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إلى استقطاب 4.9 مليون نزيل في منشآتها الفندقية نهاية العام الجاري.