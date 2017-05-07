مصر تراهن على التشيك وأوكرانيا لتنشيط السياحة بالصيف

تراهن الحكومة في مصر على دولتي التشيك وأوكرانيا لتعويض تراجع أعداد السياح في فترة الصيف، حيث بدأت الزيارة الأخيرة التي قام بها كل من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى دولة التشيك تؤتى ثمارها.

وتتوافد حاليا مجموعات من السائحين من دولتي التشيك وأوكرانيا إلى المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالي، وهو ما قد يعوض انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر من بعض الدول المصدرة للسياحة خلال الموسم الصيفي الحالي، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وقال حسام الشاعر نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إن الزيارة الأخيرة التي قام بها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين إلى دولة التشيك بدأت تؤتي ثمارها وسوف تؤدي إلى زيادة في حركة السياحة الوافدة من السوق التشيكية.

وأشار إلى أن الزيارة تم تسويقها إعلاميا بشكل جيد في التشيك مما سيكون له انعكاس إيجابي على السياحة التشيكية الوافدة لمصر.