"سوق السفر" العربي يسجل زيادة 10% بعدد الزوار من الخليج

سجل معرض سوق السفر العربي، الذي انعقدت فعالياته في دبي الشهر الماضي زيادة بنسبة 10% في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة بنسبة 7% في عدد الزوار الدوليين لهذا الحدث العالمي، الذي انعقد برعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونجح المعرض للعام الثاني على التوالي في استقطاب أكثر من 28 ألف زائر، ليسجل بذلك زيادة قدرها 71% في عدد الزوار خلال السنوات الخمس الماضية.

وقد شهدت دورة هذا العام التي انعقدت فعالياتها خلال الفترة 24-27 أبريل 2017، إضافة قاعة إضافية ومشاركة 466 منصة رئيسية من 87 دولة، بالإضافة إلى أكثر من 100 عارض جديد. وارتفع عدد البلدان الممثلة في المعرض إلى 157 دولة.

وقد انطلقت فعاليات المعرض بجلسة سلطت الضوء على إرث معرض اكسبو دبي 2020، والذي سيتم تطوير 80% من موقع المعرض لاحقاً لاستخدامها من قبل مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية طالب الرفاعي "على الرغم من الظروف الخارجية، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نمواً في قطاع السياحة الذي يمثل ركيزة للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية المستدامة في هذه المنطقة. ويوفر هذا الملتقى الوزاري فرصة لتحديد أولويات السياسة السياحية في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعزيز التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص".

انطلاق قمة السفر الحلال

وشهدت دورة هذا العام انطلاق قمة السفر الحلال، وهي واحدة من الفعاليات النقاشية على المسرح العالمي التي ركزت على استعراض آراء الخبراء في قطاع السفر الإسلامي وأهم استراتيجيات وجهة الحلال وكيفية بيع السفر الحلال.

ويعد السفر الإسلامي قطاعاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل في جميع أنحاء العالم، ويولّد 139 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي ويخلق 4.5 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

وصناعة السفر والسياحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط هي في وضع مثالي للاستفادة من أعضاء فريق المناقشة. وتمثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 44% من سوق السفر الإسلامي العالمي، حيث بلغ صافي الإنفاق الداخلي نحو 64 مليار دولار خلال عام 2015.

وجذبت دول آسيا والشرق الأوسط أكثر من الثلث (37 %) من إجمالي الإنفاق العالمي، ومن المتوقع أن تشهد هذه المناطق نمواً كبيراً في قطاع السياحة في السنوات المقبلة.

كما يعتبر قطاع الطيران من أهم القطاعات التي تم تسليط الضوء عليها ضمن المسرح العالمي في معرض سوق السفر العربي. وعلى الرغم من المخاوف من شركات الطيران الخليجية بشأن حظر الأجهزة الإلكترونية على الرحلات الجوية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الشركات الإقليمية أبدت تفاؤلاً كبيراً من خلال حضورها القوي في المعرض.

وقال يان ألبريخت، الذي تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوِّي مؤخراً: "تختلف المملكة العربية السعودية عن دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر من عدة نواح، حيث يقيم فيها أكثر من 30 مليون مواطن ووافد، ولديها سوق ضخم في قطاع السفر وتتمتع أيضاً وجود أكبر عدد من السكان من الشباب من أي بلد آخر في العالم".

كما تضمن معرض سوق السفر العربي العديد من الفعاليات الهامة الأخرى مثل صالة الصحة والعافية، وأكاديمية وكلاء السفر، ونادي المشترين، وملتقى التواصل للمدونين.