تراجع حاد بـ82.5% في الأرباح السنوية لطيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات، الخميس، تراجع أرباحها السنوية للعام 2016-2017 بنسبة 82.5% لتنتهي عند 340 مليون دولار، مبررة ذلك بالمنافسة القوية وتراجع أسعار العملات والقيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الرحلات الجوية.

وأفاد بيان الشركة أنه "على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في أسعار صرف العملات العالمية الرئيسة تجاه الدولار الأميركي، والتعديلات السعرية الكبيرة بفعل المنافسة الشديدة، إلا أن طيران الإمارات تمكنت من المحافظة على عائداتها عند 85.1 مليار درهم (23.2 مليار دولار)".

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إلى أن شركة النقل الجوي الأكبر في الشرق الأوسط تمكنت من تحقيق الأرباح وتنمية عملياتها رغم السنة "الصعبة" التي مرت، حيث تمكنت من التعامل مع "العديد من الأحداث التي أدت إلى حالات من عدم الاستقرار وأثرت في الطلب على السفر خلال العام".

وفي هذا السياق، لفت إلى تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وتحديات الهجرة والهجمات الإرهابية في أوروبا، إضافة إلى السياسات الجديدة التي تؤثر على السفر جواً إلى الولايات المتحدة.

ونوه كذلك إلى "انخفاض أسعار صرف العملات ومشاكل تحويل العائدات من بعض الدول الإفريقية، عدا عن التأثيرات المتتالية للتباطؤ الذي تشهده صناعة النفط والغاز على الثقة في قطاع الأعمال والطلب على السفر" كعوامل أدت إلى تراجع الأرباح.