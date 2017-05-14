السعودية الثانية عربياً في حجم قطاع السياحة

حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيًّا من حيث حجم قطاع السياحة، إذ بلغ 15.9 مليار دولار، فيما وصل نحو 17.7 مليار دولار في الإمارات التي تصدرت القائمة العربية، وذلك وفقاً لموقع" howmuch " الذي نشر خريطة توضح مدى اعتماد الدول على قطاع السياحة، بحسب ما ورد في صحيفة "المدينة".

وكان المركز الثالث من نصيب مصر، الذي بلغ فيها حجم قطاع السياحة نحو 14.5 مليار دولار، تلاها المغرب بـ7.7 مليار دولار، ثم قطر بـ5.2 مليار دولار، فلبنان بـ3.6 مليار دولار، ومن ثم تونس بـ2.5 مليار دولار، بينما تذيل الأردن القائمة بـ2 مليار دولار.

وأشار الموقع إلى أن قطاع السياحة شكل نسبة ضئيلة إلى حد ما من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، التي لديها أكبر قطاع سياحة وهي أيضًا أكبر 6 اقتصادات في العالم، وهي الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، وفرنسا.