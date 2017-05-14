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قرض بـ 3 مليارات دولار لتوسعة مطارات دبي

المصدر: العربية.نت
مطار آل مكتوم بدبي
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حصلت دائرةُ المالية في حكومة دبي ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران، على قرضٍ بقيمة 3 مليارات دولار لتوسعة مطاري دبي الدولي وآل مكتوم الدولي.

وجرى توقيعُ اتفاقِ التمويل مع 12 مصرِفاً محلياً ودولياً من بينها بنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، إضافة الى HSBC وSTANDARD CHARTERED و CITIBANK وJP MORGAN وينقسم القرضُ إلى شريحتين.

وتأتي الشريحة الأولى من القرض، تقليدية بقيمة 1.62 مليار دولار والثانية إسلامية بصيغة الإجارة، بقيمة 1.47 مليار دولار، وتمتدُ كلٌ منهما لـ 7 سنوات.

كلمات دالّة

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