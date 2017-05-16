إيران تحاول إعادة ترميم أسطولها وتتسلم أول 4 طائرات

تتسلم "إيران إير" 4 طائرات من طراز إيه.تي.آر 72-600 ذات المحركات المروحية التوربينية ضمن خططها لإعادة بناء أسطولها بعد رفع العقوبات على طهران العام الماضي.

وقال مسؤولون في قطاع الطيران في أوروبا وإيران، إن من المقرر تسليم الطائرات الأربع التي طليت بألوان الشركة الوطنية الإيرانية في مقر إيه.تي.آر في تولوز اليوم، ومن المقرر أن تصل إلى طهران غدا الأربعاء.

وبهذا يصل عدد الطائرات الجديدة التي تسلمتها إيران من الغرب منذ استئناف المعاملات التجارية بموجب الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى إلى سبع طائرات.

وطلبت إيران إير 20 طائرة طراز إيه.تي.آر 72-600 التي ينتجها مشروع مشترك بين ايراباص وليوناردو الإيطالية، ومن المقرر أن تستخدم الطائرات الأربع على خطوط إقليمية تعاني نقصا.

وتقدر قيمة الطائرة إيه.تي.آر 72-600 التي تضم 70 مقعدا عند 26.8 مليون دولار، بحسب قائمة الأسعار، ومن المتوقع أن تستلم إيران بقية الطائرات العشرين بنهاية 2018 من بينها خمس طائرات العام الجاري.

وتسلمت الشركة الإيرانية ثلاث طائرات إيرباص في إطار صفقات لشراء ما إجماليه 180 طائرة من شركة إيرباص الأوروبية ومنافستها الأميركية بوينغ.