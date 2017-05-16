تاف التركية تجري محادثات تمويل لتطوير 3 مطارات سعودية

قال مصطفى ساني شينر، رئيس تاف التركية لتشغيل المطارات، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تجري محادثات مع بنوك للحصول على تمويل قدره 250 مليون دولار لتطوير 3 مطارات في السعودية.

وكان الاختيار وقع على تاف للمطارات القابضة في شراكة مع مجموعة الراجحي القابضة لتشغيل مطارات ينبع والقصيم وحائل في السعودية لمدة 30 عاما.

وفي غضون ذلك أتمت الشركة التركية شراء حصة مجموعة الإنشاءات سعودي أوجيه في كونسورتيوم مطار المدينة السعودي، حسب ما أبلغ شينر الصحافيين.

وكانت سعودي أوجيه تملك 33.3% في كونسورتيوم شركة طيبة لتطوير المطارات. وقال شينر إن تاف وقعت اتفاقا لشراء نصف تلك الحصة بينما تشتري الراجحي النصف الآخر، وبهذا تحوز تاف 50% من الكونسورتيوم.