تأجيل موعد تدشين توسعة مطار آل مكتوم حتى عام 2018

قال متحدث باسم مشغل مطار آل مكتوم الدولي في #دبي إنه تم تأجيل موعد تدشين توسعة المطار حتى بداية العام المقبل، وذلك حتى الانتهاء من أعمال التوسعة والبناء، ولمنح وقت لإجراء التجارب والاختبارات.

وعقب الانتهاء من أعمال التوسعة، من المتوقع أن يصبح مطار آل مكتوم أكبر مطار في العالم، بقدرة استيعاب 26 مليون مسافر سنويا.

وكانت حكومة دبي قد أعلنت هذا الأسبوع، أنها أمنت 3 مليارات دولار لتمويل طويل الأجل، وذلك لأعمال توسعة مطاراتها، التي من المتوقع أن تستقبل نحو 146 مليون مسافر مع حلول 2025.

يشار إلى أن مطار آل مكتوم تم افتتاحه عام 2013، وقدرته الاستيعابية الحالية تبلغ 7 ملايين #مسافر سنويا.