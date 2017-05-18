جزيرة ياس تتوقع جذب 30 مليون سائح في 2017

أزاحت جزيرة ياس، أمس، الستار عن برنامج الفعاليات والأنشطة التي تستضيفها حتى نهاية العام الجاري 2017، وذلك بدعم من هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

ويشمل البرنامج مجموعة من الفعاليات العالمية المميزة، بما في ذلك الحفل الموسيقي لفيلم "هاري بوتر" الذي يقام لأول مرة في منطقة الخليج العربي، و"سيرك 1903" الذي حقق نجاحاً كبيراً، وكارتون نتورك لايف، إضافة إلى عرض سيرك نيترو، وجولة الكوميدي "تريفور نواه" العالمية، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: "تشهد جزيرة ياس هذا العام استضافة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الأضخم في تاريخها حتى الآن، الأمر الذي يؤكد على التزامنا بمواصلة تقديم تجارب ترفيهية مميزة لزوار الجزيرة على مدار العام.

وأفاد الزعابي أن عدد السياح الذين زاروا الجزيرة في العام 2015 قد بلغ 25 مليون سائح وارتفع العدد إلى ما يقارب 28 مليون سائح في العام الماضي، مع توقعات بتحقيق نمو بنسبة 10%، بحيث يفوق عدد الزوار خلال العام الجاري 30 مليون سائح.

وذكر أن المشاريع التي يجري إطلاقها في الجزيرة ستسهم بشكل كبير في زيادة إعداد الزوار والسياح، مشيرا إلى ان أكثر الأسواق السياحية التي يأتي منها الزوار والسياح هي: الصين، الهند، السعودية، وبريطانيا وألمانيا. وذكر أن الجزيرة بصدد استضافة 23 فعالية وحدثاً هاماً خلال النصف الثاني من العام الجاري.