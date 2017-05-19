"مِراس" تبدأ تسليم "بولجري ريزيدنسز" بداية 2018

كشفت "مِراس" عن أنها ستبدأ بتسليم "بولجري رزيدنسز" مع بداية 2018. وقد لاقت هذه المنازل الفاخرة اهتمام الملاك من حول العالم منذ طرحها للبيع، وتم بيع كل شقق البنتهاوس الثماني وأكثر من 60% من الوحدات السكنية الـ188 في "بولجري ريزيدنسز".

وتم بيع أحد شقق البنتهاوس الذي تبلغ مساحته 14,364 قدماً مربعة والذي يوفر إطلالة بانورامية على أفق دبي والمناظر البحرية لمالك من دول مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 60 مليون درهم، أي تقريباً بسعر 4,182 درهماً للقدم المربعة. كما بيع بنتهاوس آخر بمساحة 12،122 قدماً مربعة لأحد الملّاك الأوروبيين، بمبلغ 50 مليون درهم، وهاتان الصفقتان سجلتا رقمين قياسيين جديدين في دبي متخطيتين الرقم الذي سجل سابقاً في 2014 وهو 42 مليون درهم، وذك بحسب البيانات التابعة لشركة "ريدن".

وجذبت الفلل الفخمة الـ15 والفريدة من نوعها والأولى عالمياً، كونها تحمل علامة بولجري اهتماماً مماثلاً لشقق البنتهاوس في السوق العالمي، ويتراوح سعرها بين 18 و51 مليون درهم. وتم بيع أكثر من نصف هذه الفلل ذات الثلاث غرف حتى الست غرف والتي تتراوح مساحتها بين 10,504 و29,113 قدماً مربعة. كما سجل الطلب على شقق الغرفة الواحدة حتى الثلاث غرف التي يتراوح سعرها بين 4,5 و13 مليون درهم، إقبالاً لافتاً نتج عنه بيع أكثر من نصف الـ 168 شقة أيضاً.

تتميز "جميرا باي" من "مِراس" بموقع فريد، فهي جزيرة تقع على بعد 300 متر قبالة ساحل منطقة جميرا 2.

وعد "بولجري ريزيدنسز" جزء من "بولجري ريزوت آند ريزيدنسز" دبي، ويعتبر المشروع التطويري الأول من نوعه حجماً ومساحة والذي يمتد على 1,7 مليون قدم مربعة، وتحيط به الحدائق الخضراء المنسقة، المجمع البحري الفاخر هو أحد 6 مشاريع لـ "فنادق ومنتجعات بولجري" في العالم.