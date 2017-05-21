تعرف على الوجهات السياحية ضمن طريق الحرير

كشف تقرير صدر حديثاً، أن الإمارات أصبحت في عداد الوجهات السياحية العشر الأكثر شعبية على طريق الحرير بالنسبة للصينيين.

وحلت الإمارات بالمركز الثامن في القائمة التي ضمت 10 وجهات سياحية على طريق الحرير وضعها موقع وكالة السفر السياحي الصيني Lvmama.com.

وأظهر التقرير ازدياد عدد السياح الصينيين إلى بلدان الآسيان في 2016 بمعدل 3 أضعافه في 2015.

وجاءت تايلاند في المركز الأول، تلتها الفلبين في المركز الثاني، ثم فيتنام ثالثا، فسنغافورة في المركز الرابع، فإندونيسيا في المركز الخامس، وماليزيا في المركز السادس، فالمالديف في المركز السابع، وكولومبيا في المركز التاسع، وسريلانكا في المركز العاشر.