عدد السائحين الوافدين إلى مصر يقفز 51% في الربع الأول

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السائحين الوافدين إلى البلاد قفز 51.1% في الربع الأول من 2017.

وتلقت السياحة المصرية ضربة عنيفة منذ تحطم طائرة روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع من كانوا على متنها فيما وصفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعمل الإرهابي.

وأظهرت الحسابات أن عدد السائحين بلغ 1.738 مليون سائح في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس مقابل نحو 1.150 مليون سائح قبل عام.

وكانت إيرادات مصر من قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في 2016، وهو ما يقل 44.3% مقارنة مع 2015.