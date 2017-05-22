"الاتحاد" تسير "إيرباص A380" لباريس من 1 يوليو

أعلنت شركة الاتحاد للطيران، الإماراتية تشغيل طائرتها من طراز إيرباص A380 بين أبوظبي وباريس، وذلك على مدار العام.

ومن المقرر تشغيل الطائرة العملاقة، التي تضمّ مقصورة الإيوان، التي تمثل أول مقصورة في العالم مؤلفة من ثلاث غرف على متن طائرة تجارية، لخدمة إحدى الرحلتين التي تشغلهما الشركة يومياً بين العاصمة أبوظبي والعاصمة الفرنسية، وذلك اعتباراً من 1 يوليو القادم، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وأصبحت باريس أحدث وجهات الشركة طويلة المدى التي تخدمها طائرة إيرباص A380 وذلك بعد لندن وسيدني ونيويورك وملبورن.

ومع استخدام الطائرة التي تضمّ 496 مقعداً بدلاً من الطائرة طراز بوينغ 777 التي تضمّ 328 مقعداً، ستتمكن الاتحاد للطيران من توفير جميع الرحلات اليومية من باريس إلى كل من ملبورن وسيدني على متن الطائرة إيرباص A380، وذلك عبر المركز الرئيسي للعمليات التشغيلية للشركة في أبوظبي.