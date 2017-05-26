فنادق الإمارات تجتذب السائحين بعروض رمضان

طرحت فنادق في الإمارات عروضاً غير مسبوقة لاجتذاب السائحين ومواجهة انخفاض الإشغال خلال شهر رمضان وموسم الصيف الحار بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلنت فنادق تقديم ليال مجانية للنزلاء خلال شهر الصوم، وقدمت فنادق تخفيضات كبرى وصلت الى 50 %، بينما أعلنت فنادق تقديم وجبات إفطار مجانية، بينما تقدم أخرى وجبات طعام تراثية ورمضانية لتوضيح مظاهر شهر رمضان للسائحين القادمين من أوروبا وآسيا.

وقال الخبير السياحي محمد الخياط إن الفنادق في دول الخليج تواجه انخفاضا في نسب الإشغال مع دخول موسم الصيف وشهر رمضان، لذلك اتجهت الفنادق لتقديم عروض غير مسبوقة لاستقطاب السائحين، وفي الوقت نفسه اجتذاب المواطنين والمقيمين للإقامة خلال شهر الصوم بحسب صحيفة البيان.

وتابع «بعض العروض والتخفيضات تسهم في رفع نسب الإشغال إلى مئة في المئة، خصوصا الفنادق التي تقدم تخفيضات للصائمين في الإفطار والسحور»، مشيرا الى أن العروض التي طرحت خلال الأيام الأخيرة أسهمت في رفع معدل الحجوزات بنسبة 50 في المئة.

وقال الخياط إن دول الخليج تشهد تطورا لافتا في صناعة التسوق والترفيه والسياحة، وتبتكر الفنادق عروضا غير تقليدية تساعد على استمرار التدفق السياحي طوال العام.

وطرحت إدارة فندق كورال بيتش في الشارقة عرض (الإقامة المجاني)، الذي يتيح الإقامة مجانا، مقابل إنفاق 100 دولار في المطاعم. وقال هيثم عبدالعزيز مدير الفندق إن العرض أسهم في رفع نسبة الحجز بمعدلات كبيرة.