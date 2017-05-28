إضراب موظفي أليطاليا يلغي 200 رحلة طيران

أعلنت شركة الطيران الإيطالية أليطاليا التي تخضع لوصاية القضاء بسبب صعوبات كبيرة، إلغاء مئتي رحلة داخلية ودولية، الأحد، بسبب إضراب جزء من طواقمها.

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة على موقعها الإلكتروني أنها وجدت حلا لـ 80% من المسافرين المعنيين.

وكانت أليطاليا التي تتكبد خسائر منذ سنوات، وضعت تحت الوصاية بطلب من مساهميها في الثاني من ايار/مايو، بعد رفض طاقمها خطة إعادة هيكلة تشمل إلغاء 1700 وظيفة.

وتبحث الحكومة التي استبعدت تأميم الشركة، عن جهة تشتري جزءا من نشاط المجموعة أو بأكمله. وتملك شركة طيران الاتحاد حاليا 49 بالمئة من أليطاليا.

ويأتي الإضراب المقرر منذ أسابيع بينما تجري مفاوضات حول إجراءات البطالة التقنية التي أعلن عنها لـ1358 من أصل 12 ألفا و500 موظف.

ويعترض جزء من الموظفين كذلك على عدم دفع عدد من المكافآت في أجور مايو وإن كان المسؤولون الماليون الثلاثة في الشركة أكدوا أن الوضع سيحل الشهر المقبل.