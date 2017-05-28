يوم أسود لـ"الخطوط البريطانية"..والسبب هجوم إلكتروني؟

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها تسعى لاستئناف معظم رحلاتها من مطاري Heathrow وGatwick اليوم، بعدما تسبب عطل إلكتروني في إصابة أنظمتها بالشلل التام على مستوى العالم أمس.

وتسبب العطل في فوضى ألحقت الضرر بآلاف العملاء، حيث ألغت الشركة جميع رحلاتها من أكبر مطارين في لندن أمس، بالتزامن مع عطلة نهاية أسبوع طويلة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي Alex Cruz إنه لا يوجد اشتباه في هجوم إلكتروني، وإن الترجيحات تشير إلى أن مشكلة في الكهرباء تسببت في العطل.

وتُقدر خسائر الشركة بالملايين، فبجانب إلغاء الرحلات ستقوم بتعويض جميع المسافرين الذين تم إلغاء رحلاتهم بـ275 جنيها إسترلينيا لكل راكب.