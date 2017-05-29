فتح "قصر خزام" في الأحساء أمام الزوار

افتتحت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قصر خزام التاريخي للزوار الراغبين في زيارته، عقب الانتهاء من ترميمه، والذي يعود تاريخ إنشائه إلى الدولة السعودية الأولى.

وقال مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في الأحساء، خالد الفريدة، إن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أجرت أعمال ترميم في القصر، ضمن جهود الهيئة في إعداد ملف ترشيح واحة الأحساء للتسجيل في قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وبين مدير مكتب الآثار بالأحساء، وليد الحسين، أن قصر خزام وبقية المواقع التاريخية (بيت البيعة، والمدرسة الأميرية، وميناء العقير التاريخي) تفتح أبوابها يومياً خلال شهر رمضان من 10 صباحاً حتى 3 عصراً، ومن 9 مساءً حتى 11 مساءً يومي الجمعة والسبت. أما ميناء العقير التاريخي فيستقبل زائريه خلال العطلة الأسبوعية من 10 صباحا وحتى 12 ظهرا.