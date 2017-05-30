"الخطوط البريطانية" تستأنف جدول رحلاتها بشكل كامل

أكد مطار هيثرو في لندن أن الخطوط الجوية البريطانية تتوقع تشغيل جدول رحلاتها بشكل كامل في المطار اليوم، بعد أن أدى عطل في أنظمة كمبيوتر الشركة على مستوى العالم إلى تشريد 75 ألف راكب في عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف مطار هيثرو على حسابه على تويتر أن العمل جار مع شركة "الخطوط البريطانية" لإعادة الحقائب المتأخرة إلى المسافرين بأسرع ما يمكن.

يشار إلى أنه اضطرت الخطوط الجوية البريطانية إلى إلغاء جميع رحلاتها من مطاري هيثرو وجاتويك، يوم السبت، بعد أن عطلت مشكلة في إمداد الكهرباء عملياتها في أنحاء العالم، وأصابت أيضا مراكز اتصالاتها وموقعها الإلكتروني.