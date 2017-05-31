هل يتم تغريم يونايتد إيرلاينز بـ 435 ألف دولار؟

اقترحت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية تغريم شركة يونايتد إيرلاينز 435 ألف دولار عن تسيير 23 رحلة في 2014 بطائرة بوينغ 787 تزعم الحكومة أنها لم تكن في حالة ملائمة للطيران.

وتزعم الإدارة أنه في يونيو 2014 قام مهندسو يونايتد باستبدال صمام الضغط في مضخة للوقود على متن الطائرة، لكنه لم يخضع لفحص مطلوب قبل إعادة الطائرة إلى الخدمة.

وقال متحدث باسم الشركة "نحن نولي أولوية عليا لسلامة عملائنا وموظفينا، بادرنا على الفور إلى اتخاذ إجراء بعد التعرف على المشكلة، ونعمل بشكل وثيق مع إدارة الطيران الاتحادية في المراجعة التي تجريها".