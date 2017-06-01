"سليب أند فلاي".. كبائن نوم للمسافرين في مطار دبي!

دشن مطار دبي الدولي صالة كبائن النوم "سليب أند فلاي" في المبنى رقم 3 بالمطار، والتي تضم 27 حجرة وكابينة نوم، ما يتيح للمسافرين مزيداً من الخيارات للحصول على قسط من الراحة، ضمن أجواء متميزة.

وقد صممت صالة كبائن النوم الجديدة في مطار دبي الدولي على الطراز الأسكندنافي، وهي تجمع الراحة والأناقة، وتشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة مصممة على شكل أكواخ الإسكيمو، بالإضافة إلى 7 كبائن مزدوجة مميزة مجهزة بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وتتميز صالة كبائن النوم "سليب أند فلاي" بتصميمها مستلهمة من الطبيعة، ما يجعل منها واحة للراحة والاسترخاء تتيح للمسافرين التمتع بقسط من الراحة لفترات تتراوح بين ساعة واحدة و24 ساعة، قبل انطلاق رحلاتهم.

وتقع صالة كبائن النوم سليب أند فلاي بالقرب من البوابةA1 في الكونكورس A، وهي تتيح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي المزيد من الخيارات لأخذ قسط من النوم والراحة، حيث يضم المطار أيضاً فنادق عدة من فئة الخمسة نجوم.